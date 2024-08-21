التسجيل في قرعة الحج 2025.. ما هي الخطوات والشروط المطلوبة

يعتبر موسم الحج من أهم المناسبات الدينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يتطلع الملايين لأداء هذه الفريضة التي تعد واحدة من أركان الإسلام الخمسة. وكما في كل عام، تبدأ عمليات التسجيل في قرعة الحج لمواطني مختلف الدول، وذلك لتحديد الأعداد المقبولة لأداء مناسك الحج، وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على كيفية التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 عبر موقع دائرة الحجاج، وما هي الخطوات والإجراءات المطلوبة لضمان نجاح التسجيل.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025

يبدأ التسجيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لدائرة الحجاج في بلدك، تقدم الدائرة خدمة التسجيل الإلكتروني لتسهيل العملية على المواطنين، وتقليل الحاجة لزيارة المكاتب أو الفروع.

في بلدك، تقدم الدائرة خدمة التسجيل الإلكتروني لتسهيل العملية على المواطنين، وتقليل الحاجة لزيارة المكاتب أو الفروع. إذا كنت تسجل لأول مرة، ستحتاج إلى إنشاء حساب مستخدم على الموقع، ستطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، وتفاصيل الاتصال.

بعد إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول، ستجد استمارة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025.

يتوجب عليك ملء الاستمارة بدقة وإدخال المعلومات المطلوبة مثل معلومات جواز السفرو تفاصيل الحالة الصحية واختيار المنطقة التي ترغب في الانطلاق منها.

قد يطلب منك رفع نسخ من مستندات معينة، مثل، جواز السفر الساري.، شهادة التطعيمات الصحية، صورة شخصية حديثة.

بعد استكمال تعبئة البيانات ورفع المستندات، يجب دفع الرسوم المطلوبة للتسجيل في القرعة.

بعد إتمام جميع الخطوات بنجاح، ستتلقى تأكيدا عبر البريد الإلكتروني ورقم الطلب الخاص بك. يجب الاحتفاظ بهذا الرقم للرجوع إليه لاحقًا، سواء للاستفسار عن حالة طلبك أو لمتابعة نتائج القرعة.

نصائح هامة للتسجيل