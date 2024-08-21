شطورة يا لولو .. ضبط تردد قناة وناسة Wanasah على الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعتبر قناة وناسة واحدة من أهم قنوات الأطفال الفضائية على مستوى الوطن العربي، فهي تقدم محتوى مميزًا وجذابًا للأطفال من جميع الأعمار وتركز القناة على تقديم محتوى مناسب للعادات والتقاليد الشرقية، ما يطمئن الآباء ويمكنهم من ترك أطفالهم أمام الشاشة بدون قلق وفي هذا المقال، ستعرض مميزاتها ومحتواها الذي يناسب جميع الأعمار وكما سنقدم طريقة ضبط القناة على عرب سات ونايل سات للاستمتاع بمشاهدة برامجها الممتعة.

ترددات قناة وناسة

مع محتواها الممتع والغني، أصبحت قناة وناسة وجهة مفضلة للأطفال في العالم العربي للاستمتاع بأفضل البرامج و الأغاني التي تُقدمها القناة، يمكنك ضبط ترددها على جهاز الاستقبال بخطوات بسيطة.

قمر نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قمر عرب سات:

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة وناسة

تُقدم قناة وناسة مجموعة من المميزات التي تجعلها واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، من أبرز هذه المميزات:

تقدم القناة محتوى تعليميًا و ترفيهيًا للأطفال من خلال برامج متنوعة تشمل أغاني، رسوم متحركة، وقصص تعليمية. تحرص القناة على تقديم محتوى مناسب لجميع الأعمار، من الأطفال الصغار إلى المراهقين. تعتمد القناة على تقنيات بث حديثة لضمان جودة الصورة و الصوت. تعمل القناة على مدار الساعة دون انقطاع. تحرص القناة على تحديث برامجها بشكل مستمر لضمان إثارة اهتمام الأطفال. تقدم القناة برامج تُطور القيم الأخلاقية و التربوية للأطفال. توفر القناة برامج تفاعلية تُزيد من مشاركة الأطفال في المحتوى المُقدم. تعتمد القناة على محتوى آمن و مُراقب لضمان سلامة الأطفال. تسعى القناة لتقديم محتوى يُعزز من تنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات. توفر القناة برامج تُعلم الأطفال الحروف و الأرقام بطريقة مُمتعة و سهلة.

خطوات سهلة لضبط القناة على جهاز الاستقبال