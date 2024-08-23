بخصم يصل إلى 1150 ريال.. مكتبة جرير تقدم عرض خاص على هاتف آيفون 13 والعرض ساري حتى 3 سبتمبر القادم

يعد هاتف آيفون 13 واحدا من أبرز الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أبل، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات الحديثة المتطورة منذ إطلاقه استطاع آيفون 13 أن يجذب انتباه المستخدمين ومحبي التكنولوجيا بفضل مجموعة من الميزات والتحسينات التي تجعله يبرز عن سابقيه، ويتميز الهاتف بشاشة OLED مدهشة توفر ألوانا زاهية وتفاصيل دقيقة مما يجعله مثاليا لعشاق الوسائط المتعددة والألعاب.

مواصفات هاتف آيفون 13

يحتوي آيفون 13 على شريحة A15 Bionic القوية التي تعزز من أداء الهاتف بشكل ملحوظ، سواء كان ذلك في تشغيل التطبيقات الثقيلة أو في التفاعل مع مهام الذكاء الاصطناعي، ومواصفات الهاتف كالتالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد 146.7×71.5×7.7 ملم الوزن 174 جرام الشاشة Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170×2532 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 457 بكسل لكل إنش الإصدار الأول ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت (NVMe) مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الإصدار الثاني ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت (NVMe) مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الإصدار الثالث ذاكرة صلبة 512 جيجا بايت (NVMe) مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 + كاميرا SL 3D لخاصية العزل وبصمة الوجه (TrueDepth) الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة: الكاميرا الأساسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 مع مستشعر IBIS + كاميرا 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 البطارية دعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي Qi بقوة 7.5 واط نظام التشغيل iOS 15 الألوان المتاحة وردي، أزرق، سماء الليل (أسود)، ضوء النجوم (فضي فاتح)، أحمر

سعر هاتف آيفون 13