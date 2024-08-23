“لينكــ مظلتـــــــي“ ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة 2024، زاد الاهتمام بشكل ملحوظ بالاستفسار عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، خاصة للدفعة الأخيرة لعام 2024، حيث ينظر المواطنون إلى هذه المساعدة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحسين ظروفهم المعيشية، وتلعب دوراً حيوياً في دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وقد أثار تأخر صرف الدعم موجة من القلق بين الناس، ما استدعى تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل الأمر من خلال توفير رابط إلكتروني يمكّن المواطنين من الحصول على المعلومات اللازمة بشأن الأسماء ومواعيد صرف الدعم.

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية في العراق

اولا اتباع الخطوات التالية من اجل الحصول علي كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يمكنك اتباع التعليمات البسيطة التالية:

قم بزيارة منصة umbrellaمظلتي الالكترونية.

استخدم خاصية البحث للعثور على اسماء المستفيدين بالضغط على “ابحث الان” في القائمة الرئيسية.

قم بادخال البيانات المطلوبة لتحديث المعلومات سواء باستخدام البطاقة الذكية او المعلومات الشخصية.

تأكد من استحقاقك للدعم المالي من خلال هذه الخطوات السهلة.

وبهذا تضمن المنصة تقديم الدعم المالي للمستحقين وتسهل عملية الاستعلام للمواطنين.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات حددت الحكومة العراقية شروطا دقيقة للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

الأصل العراقي: يجب ان يكون المتقدم من ابوين عراقيين لضمان الانتماء القومي.

الاقامة الدائمة: يجب ان يكون المتقدم مقيم دائم ضمن حدود العراق.

اثبات الاستحقاق: تقديم الوثائق الداعمة التي تدعم طلب التقاعد.

الفئة العمرية: يجب ان يكون عمر الرجل بين 18 و60 سنة، وعمر المرأة بين 15 و60 سنة.

الحالة المالية: يجب ألا يكون لدى المتقدم أصول مالية كبيرة أو دخل ثابت.

التسجيل الإلكتروني: تعبئة نموذج الدعم عبر منصة My Umbrella لتسهيل الإجراءات.

ويمكن للجميع الان تنزيل الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بدون مشاكل عقب توفيرها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالساعات الماضية ان تتم بالوقت الحالي عمليات فرز المتقدمين وسوف تتاح الكشوفات خلال الاسابيع القادمة .