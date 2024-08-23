عبر بوابة الوظائف الحكومية نتيجة وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية وموعد الإمتحان 2024، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن توفير خدمة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد في مادة اللغة الإنجليزية، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتوظيف معلمين جدد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تعزيز القدرات التعليمية في المدارس.

بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة وظيفة معلم مساعد اللغة الإنجليزية

عبر رابط مباشر بوابة الوظائف الحكومية، نتيجة وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية وموعد الإمتحان 2024، يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج القبول المبدئي ومواعيد الامتحانات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية. للتعرف على النتائج، يمكن الدخول إلى الموقع من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط المخصص. الضغط على أيقونة “استعلام” المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع. إدخال البيانات الشخصية، بما في ذلك الرقم القومي الخاص بالمتقدم. إدخال رقم التقديم الذي تم الحصول عليه أثناء عملية التقديم. الضغط على أيقونة “استعلام” لعرض نتيجة الاستعلام على الفور.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الاستعلام التي تحدد ما إذا كان المتقدم مؤهلاً لخوض الامتحان الإلكتروني، بالإضافة إلى موعد ومكان الامتحان.

موعد الامتحانات الإلكترونية لوظيفة معلم مساعد

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الفترة الزمنية لعقد الامتحانات الإلكترونية الخاصة بمسابقة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية، والتي ستبدأ من 29 أغسطس الجاري وتستمر حتى 25 سبتمبر المقبل، تعتبر هذه الفترة فرصة للمتقدمين المقبولين مبدئيًا للتحضير والاستعداد الكامل للامتحان.

حث الجهاز المقبولين مبدئيًا على الالتزام بجميع التعليمات المقررة، بما في ذلك إحضار أصول المستندات التي تم رفعها على المنظومة أثناء التقديم. كما يُطلب من المتقدمين الحضور قبل موعد الامتحان بساعتين على الأقل، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بدخول الامتحان بعد الوقت المحدد.

مسابقة التربية والتعليم “معلم مساعد” بوابة الوظائف الحكومية 2024

توصلنا من خلال ما سبق إلى بوابة الوظائف وظيفتك، نتيجة وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية وموعد الإمتحان 2024، نتعرف الآن على مسابقة التربية والتعليم “معلم مساعد، حيث قد تم فتح باب التسجيل لمسابقة معلم مساعد عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من 14 إلى 27 مايو الماضي، تهدف المسابقة إلى تعيين معلمين جدد لسد العجز في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي بجميع محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. للتقديم، يمكن زيارة الرابط المخصص على الموقع.

تعليمات هامة للمقبولين بوظيفة المعلم مساعد

وجه الجهاز دعوة للمقبولين مبدئيًا لحضور الامتحان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات، بما في ذلك إحضار أصول المستندات التي تم رفعها على المنظومة أثناء التقديم لتفقدها. كما يُشدد على ضرورة الوصول إلى موقع الامتحان قبل موعده بساعة على الأقل، حيث لن يُسمح بدخول الامتحان بعد الوقت المحدد.