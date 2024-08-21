تحديث واتساب الاصـلـي بـاضـافـات حــلوة APP (أجـــمد نسخة) ⭐⭐⭐⭐.. ســابق كل النــاس وجربها

يعد القيام بعملية تحديث واتساب من أهم العمليات التي يحرص عليها مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يعد من أبرزها تطبيق واتساب حيث يعد أكثر التطبيقات الإلكترونية تحميلا على الإنترنت، حيث يعد تطبيق واتساب هو التطبيق الأول في المراسلة والدردشات حول العالم، ومن خلال التحديث يمكن للمستخدم أن يستخدم جميع المزايا والاستحسانات التي تحرص شركة ميتا على إضافتها إلى التطبيق كل فترة.

تحديث واتساب

أما عملية تحديث واتساب فهي عملية سهلة وميسرة جدا ويمكن لأي مستخدم أن يقوم بها حيث أنها تتكون من عدة خطوات يعد من أبرزها ما يلي:

أول خطوة هي التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك.

يتم التوجه إلى متجر جوجل بلاي لهواتف الاندرويد.

ويتم التوجه إلى متجر آب ستور لهواتف الآيفون.

في خانة البحث التي تظهر أعلى الصفحة، قم بكتابة اسم التطبيق.

الضغط بعدها على كلمة بحث.

تظهر أمامك عدة ايقونات قم بالضغط على الاصدار الأحدث.

بعد ذلك عليك الضغط على خانة تحديث.

في النهاية عليك الانتظار حتى يكتمل التحديث وقم بفتح التطبيق والاستمتاع بالمزايا التي تم إضافتها إليك.

مميزات تطبيق واتساب

يشمل تحديث واتساب العديد من المميزات التي يتعرف عليها المستخدمين أثناء استخدام التطبيق والتي يعد من أبرزها ما يلي:

يمكن للمستخدم أن يشارك من خلاله جميع الوسائط والفيديوهات والصور والرسائل المختلفة. واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق بسيطة يمكن استخدامها بسهولة. بالإضافة إلى أن التطبيق متاح للتحميل مجاني على متجر التطبيقات. يتيح تطبيق واتساب لمستخدميه إمكانية تعديل الصور والفيديوهات قبل أن يقوم بإرسالها إلى الآخرين. إضافة حالة المستخدم سواء فيديو أو صورة أو رسالة نصية. يوفر للمستخدم أيضا إمكانية إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بكل سهولة.

اضافات جديدة

تحديث واتساب الأخير مجموعة من الميزات والتحسينات، إليك بعض الإضافات التي تم تقديمها:

أطلق ميزة “القنوات” التي تسمح للمستخدمين بمتابعة منشورات من قنوات معينة، مثل الأخبار أو مواضيع تهمهم، دون أن يتمكنوا من الرد أو التفاعل بشكل مباشر.

تم تقديم خيار لإخفاء الدردشات المحفوظة من الواجهة الرئيسية للتطبيق، مما يوفر المزيد من الخصوصية.

إضافة ميزات جديدة للتحكم في الخصوصية، مثل إمكانية تخصيص من يمكنه رؤية حالتك الأخيرة أو صورة ملفك الشخصي.

تم إضافة دعم لإرسال ملاحظات صوتية في المحادثات التي تم تفعيل الرسائل المختفية بها.

تحسينات على جودة المكالمات الصوتية والفيديو، وإضافة ميزات جديدة مثل القدرة على كتم الصوت أو فتح الكاميرا مباشرة من شاشة القفل.

يمكنك الآن إعادة تسمية الأجهزة المتصلة بحسابك في واتساب والتحكم فيها بشكل أفضل.

تم تسهيل عملية نقل الدردشات بين الهواتف باستخدام رمز QR.

تحديث يسمح بأستخدام الاسم بدل رقم الهاتف

واتساب يعمل حاليًا على تطوير تحديث جديد يسمح للمستخدمين باستخدام اسم مستخدم فريد بدلاً من الاعتماد فقط على رقم الهاتف للتواصل مع الآخرين، هذا التحديث يعد خطوة كبيرة في تحسين الخصوصية، حيث سيمكن المستخدمين من الاتصال ببعضهم البعض باستخدام اسم المستخدم دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.

تحديث واتساب الميزة تشبه تلك الموجودة في تطبيقات أخرى مثل تيليجرام، حيث يمكن للمستخدمين اختيار اسم مستخدم فريد يتم استخدامه للعثور عليهم والتواصل معهم، هذه الخطوة من واتساب تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتسهيل عملية التواصل بين المستخدمين دون الحاجة إلى تبادل أرقام الهواتف الشخصية.