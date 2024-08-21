“افرح هتاخد 171 الف جنيه لو منهم”.. رسميا تحديد سن المعاش + رفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة هؤلاء.. احسب مكافأتك!!

قرر مجلس النواب المصري الموافقة على قانون المعاش، ونص التعديل على تحديد سن المعاش لأن معظم المواطنين الذين يبلغون سن المعاش تكون لديهم القدرة على الاستمرارية ومواصلة العمل، لذا تم تغيير سن المعاش حتى تستفيد الدولة أكبر فترة ممكنة من المواطن، كذلك وضحت وكيل لجنة القوى في مجلس رفع مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها المتقاعد، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم سن المعاش بعد التعديل وقيمة المكافأة بعد الزيادة.

تغيير سن المعاش في مصر 2024

وفقاً لقانون التأمينات المصرية الجديد تم تغيير سن المعاش، وجاء التعديل على النحو التالي:

مواليد 1971 يخرجون على المعاش على سن 61 سنة.

بينما يخرج مواليد عام 1972 على سن 62 عام.

مواليد عام 1973 على المعاش سن 63 عام

فيما يخرج مواليد 1974 على سن 64 عام.

65 عام هو سن المعاش هو لمواليد 1975 وما بعد ذلك.

رفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة

تم رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين في القطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية، وهي المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف عند بلوغ سن المعاش بعد التعديل وهو 65 سنة، جاءت مكافأة نهاية الخدمة بعد الزيادة على النحو التالي: