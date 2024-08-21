يا بتختك هتقبض بدري.. ما هو موعد صرف مرتبات اغسطس 2024 بعد تبكيرها وطريقة الاستعلام

أعلنت وزارة المالية عن القيام بتقديم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لجميع العاملين في الدولة، حيث أن وزارة المالية هي المتخصصة في تحديد موعد صرف الرواتب بشكل عام في الدولة، وذلك لكونها هي المسؤولة عن صرف الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي في الدولة، وقد أعلنت الوزارة فيما سبق عن إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد صرف المرتبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وسوف نتعرف على موعد صرف مرتبات شهر أغسطس في التالي.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

صرحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس من المقرر أن توافق يوم الخميس 22 أغسطس القادم، على أن يوافق صرف المتأخرات الخاص بجميع العاملين في القطاع الحكومي في الدولة في أيام 8 و11 و12 سبتمبر المقبل، ويستطيع جميع الأشخاص العاملين في الدولة صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك التابعين لها ومكاتب البريد المصري، كما شددت الوزارة على تجنب الازدحام أمام مقرات صرف الرواتب.

خطوات الاستعلام عن رواتب شهر أغسطس

يستطيع جميع الأشخاص الاستعلام عن رواتب شهر أغسطس الجاري عبر موقع وزارة المالية ط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن رواتب شهر أغسطس.

تحديد الجهة التابع لها الموظف.

كتابة الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة الاستعلام وسوف يظهر لك موعد صرف الرواتب.

جدول رواتب الموظفين لشهر أغسطس

أعلنت الحكومة المصرية في شهر مارس الماضي عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد جاء الجدول كما التالي: