عودة قوية لقاهر الصليبيين.. تـــابع مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني في أولى حلقاته الجديدة في هذا الموعــد على قناة الفجر الجزائرية

يتساءل عدد كبير من عشاق المسلسلات التركية وخاصة المسلسلات التاريخيه عن موعد مسلسل صلاح الدين، الموسم الثاني حيث قد جذب هذا المسلسل عدد كبير من الاشخاص المتابعه له لذلك فان الجميع يترقب متابعة هذا المسلسل نظرا لما تمتع به من اداء مميز للممثلين حيث يقوم بوغو غونيش بتقديم شخصية صلاح الدين الايوبي كما قام الممثل محمد علي نور أوغلو بتقديم شخصية نور الدين زنكي ومن المتوقع أن يكون الموسم الثاني بتقديم سيناريو يكون اكثر ملائمة من الموسم الاول في الاحداث التاريخيمط.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الأول في كثير من القنوات الفضائيه كل اثنين وتكون قناة الفجر الجزائرية بتقديم المسلسل في التوقيت التالي:

يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الأول في تمام الساعة 9:30 مساء بالتوقيت الجزائري.

تعمل القناة على اعادة العرض للحلقة بصورة مترجمة باللغة العربية في يوم الثلاثاء.

من الممكن أن يقوم عشاق المسلسل التاريخي بالاستماع إلى حلقاته عبر المواقع الالكترونيه المختلفه.

اما بالنسبة للجزء الثاني من المسلسل فلم يتم عرض حلقاته حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع أن يتم عرض حلقاته الجديدة في شهر سبتمبر المقبل أو مع بداية أكتوبر.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية أحد أهم وأفضل القنوات التي تعمل على عرض المسلسلات التاريخيه الهامه بالإضافة إلى عرض الحلقات بصوره مترجمة ليستطيع الجمهور العربي الاستمتاع بمشاهدة هذه المسلسلات الشيقة ومن بين هذه المسلسلات مسلسل صلاح الدين الأيوبي وقيامه عثمان ويمكن تنزيل القناه عن طريق اتباع ما يلي:

تردد قناة الفجر على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي النايل سات والاستمتاع بمشاهده الافلام والمسلسلات التاريخيه الشيقه والممتعه من خلال متابعة مايلي :

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:12034

معدل الترميز:27500

معامل الاستقطاب:h

معامل تصحيح الخطا:¾.

جودة القناة:hd.

طريقة استقبال القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

لمتابعة الأحداث التاريخية والفتوحات الإسلامية التي قام بها المؤسس صلاح الدين، عليك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى قائمة الإعدادات: ثم ابحث عن خيار “إضافة قناة” أو “بحث يدوي”.

إدخال البيانات: قم بإدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بدقة.

البحث عن القناة: اضغط على زر البحث، وسوف يقوم الجهاز بالبحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

قام بطولة المسلسل التاريخي العظيم صلاح الدين الأيوبي الممثل أوغور غونيش وهو الذي يجسد دور البطولة وتقديم شخصية صلاح الدين الأيوبي، ويشارك فيه عدد آخر من النجوم، وأبرزهم محمد على نور أوغلو بشخصية «نور الدين زنكي»، والممثلة «ديلين دوغار» بدور «ثريا»، بالإضافة لمشاركة عدد من الممثلين الباكستانيين، كل هذه النخبة من الممثلين وأكثر ساهموا في نجاح المسلسل وترك بصمة عظيمة في الدراما التاريخية.