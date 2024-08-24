حقيقة إلغاء الجنيه المصري وطرح فئة جنيهين وما هي حقيقة إلغاء الجنيه المعدن

ترددت في الآونة الأخيرة العديد من الأقاويل حول نية السلطات حقيقة إلغاء الجنيه المصري وطرح فئة جنيهين من فئة الـ 2 جنيه، وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا وتكهنات متباينة بين الأوساط المالية والجمهور على حد سواء و في ظل هذا التباين في الآراء، من المهم التحقق من صحة هذه الأنباء وفهم الدوافع والتفاصيل الكامنة وراء أي تغييرات محتملة في العملة.

حقيقة إلغاء الجنيه المصري وطرح فئة جنيهين

حسبما أفادت مصادر موثوقة، تعتزم حقيقة إلغاء الجنيه المصري وطرح فئة جنيهين خلال العام المالي 2024-2025 حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل التعامل مع الفكة للمواطنين والتفاصيل كالتالي:

شهدت الفترة الماضية العديد من المقترحات بشأن إصدار عملات معدنية مختلفة على الرغم من وجود اقتراحات سابقة بشأن إصدار عملات فئة الـ 5 جنيهات، إلا أن الأقرب إلى التنفيذ هو إصدار العملة المعدنية الجديدة من فئة الـ 2 جنيه.

تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصك العملة الجديدة وتجهيزها للطرح، ويتبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء لإتمام عملية الإصدار.

إلغاء الجنيه المعدن

لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو تصريحات من الجهات المختصة بشأن إلغاء الجنيه المعدني، ولكن يوجد تساؤلات حول حقيقة إلغاء الجنيه المصري وطرح فئة جنيهين ولمعرفة الكثير كالآتي: