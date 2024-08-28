تحديثات جديدة تخطف الأنظار .. ثبت قناة ميكي بتردداتها الجديد 2024

قناة ميكي واحدة من أشهر القنوات التي تقدم أفلام كرتونية للأطفال، كما أن محتواها يناسب فئات عمرية متعددة، حيث استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق نسب عالية من المشاهدات خلال متابعيها من جميع أنحاء الوطن العربي، فهي مميزة بالأغاني والأناشيد والبرامج التعليمية والأفلام والمسلسلات الكرتونية، التي تعلم الأطفال الأرقام والحروف والألوان بشكل مسلي وسهل بعيدا عن الطرق التقليدية، وتحرص إدارة القناة على تطوير البرامج وتحسين الرسوم المتحركة المعروضة ورفع دقة الوضوح وتحديث المحتوى بشكل مستمر، لخلق روح الرفاهية والاستمتاع الدائم بالقناة، بجانب عرضها للقيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية بشكل سهل إدراكه على الأطفال، ولذلك يحرص الآباء على تثبيت القناة من خلال ترددها الجديد.

ترددات قناة ميكي على الأقمار الصناعية

فيما يلي سنقدم ترددات قناة ميكي على الأقمار الصناعية (النايل سات والعرب سات) للتمكن من تثبيت القناة على جهاز الرسيفر والاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة والوضوح على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11526

مؤشر تصويب الخطأ: ⅞

معامل الترميز: 27500

نوع الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11257

مؤشر تصويب الخطأ: ¾

معامل الترميز: 27500

نوع الاستقطاب: أفقي

خطوات تثبيت قناة ميكي على التليفزيون

للاستمتاع بمشاهدة ترفيهية مميزة كل ما عليك إجراء بعض الخطوات البسيطة لتثبيت قناة ميكي على التلفزيون من خلال التالي: