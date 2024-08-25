وزارة العمل تكشف عن الفئات المستحقة .. قبل إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية باخر وجبة

يهتم الكثير من المواطنين العراقيين ببرنامج الرعاية الاجتماعية 2024 وأسماء المشمولين به، هذا بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عنها بشكل رسمى ، ويعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة من خلال الحكومة العراقية للمواطنين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق بالإعلان عن الفئات المشمولة فى برنامج الرعاية الإجتماعية 2024 عن طريق منشور رسمي على موقعها الإلكترونى ، ونذكر لكم هذه الفئات :

المطلقات والأرامل.

أصحاب الاحتياجات الخاصة.

الأطفال الذين يعانون من مرض السكري.

العزباء التي تبلغ من العمر 35 عاما وليس لديها أسرة تعيلها.

الأيتام.

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق إلى تحسين الأحوال الشخصية للمشمولين والحرص على تلبية احتياجاتهم الأساسية في جميع المحافظات العراقية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024، والتى ينبغى أن تنطبق على المتقدم للحصول على الدعم المالي من هذا البرنامج، ونذكر لكم هذه الشروط فيما يلى :