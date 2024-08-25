وزارة التموين توضح ما حقيقة إلغاء السكر الإضافي على تموين سبتمبر 2024 القادم

قامت شعبة المواد الغذائية بالإعلان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر قد قامت بإصدار تعليمات تنص على وقف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية في جميع المحافظات المصرية،جاء هذا القرار ضمن إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة كى يتم السيطرة على زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفير السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها للمواطن.

حقيقة إلغاء السكر الإضافي على تموين سبتمبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف صرف السكر الإضافي على البطاقة التموينية للمواطنين، جاء هذا خلال قرار أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى جمهورية مصر العربية وقد تم توزيعه بالفعل على المديريات التموينية والبقالين التموينيين، ليتم بدء العمل به فى شهر سبتمبر المقبل ، وفيه إشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها كى يتم ضبط السوق المصرى ومواجهة الارتفاع الغير طبيعى في أسعار السلع الأساسية المهمة حرصا من الدولة على توفير الخدمات للمواطنين.

حقيقة وقف صرف السكر المدعم نهائيا

قامت وزارة التموين بنفى الشائعات المنتشرة التي تزعم أنه سيتم وقف صرف السكر المدعم بشكل نهائى، وأكدت على أنها أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ، كما قامت أيضا بالتأكيد على أن صرف السكر الاساسي مستمر مع بقية السلع الاساسية التى تصرف على بطاقة التموين كل شهر عبر منافذ التموين المنتشرة في كافة محافظات مصر وأشارت إلى ثبات الأسعار كما هى فى الشهور الماضية دون حدوث أى تغيير أو ارتفاع فى سعرها على المواطن المصرى.