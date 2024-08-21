ننشر الآن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني+ موعد بداية امتحانات الدور الثاني 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الفني موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والمدراس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وفقا لجدول معتمد رسمي من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف حيث يؤدي 95 ألف و984 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني، لذلك دعونا نتعرف على موعد امتحانات الدور الثاني تابعونا.

موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن سوف ينطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم 23 أغسطس في لجان امتحانات الثانوية المؤمنة بالمراقبة والكاميرات وذلك وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية ويتمثل جدول الامتحانات فيما يلي:

يوم السبت 24 أغسطس 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024 امتحان الاقتصاد والاحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024 امتحان الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 امتحان الرياضيات البحته والجبر والهندسة الفراعية.

يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 امتحان الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والتفاضل والتكامل.

يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

كما أضافت وزارة التربية والتعليم أن يحصل طلاب الثانوية العامة في الدور الثاني على درجة النجاح فقط، ماعدا الطلاب الذين قاموا بتأجيل الامتحان بسبب عذر مرضي أو قهري يحصلون على الدرجة الفعلية كاملة.