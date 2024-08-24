“هنـــا” رابط الاستعلام عن الإسكان العسكري عبر الموقع الرسمي للإسكان العسكري والأشغال

أتاحت مديرية الإسكان في الأردن إمكانية الاستعلام عن مستحقي الإسكان العسكري، وذلك لتوفير سبل الراحة للجميع، وهو يعتبر منحة تقدمها الحكومة الأردنية للأفراد الذين يمتلكون منزل وهم منسوبين للقوات المسلحة، حيث يتيح لهم الحصول على قطعة أرض أو منزل ويتم تسديده على شكل أقساط شهرية، وفي هذا الإطار دعونا نقدم لكم رابط الاستعلام عن الإسكان العسكري في الأردن تابعونا.

رابط الاستعلام عن الإسكان العسكري

يمكن لجميع الأفراد الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري الأردن من خلال تنفيذ الخطوات التأليه.

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة الإسكان العسكري والأشغال الرسمي.

ثم قم بالضغط على زر تسجيل دخول واختار تبويب طلب استفسار بشأن القرض.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص الذي ترغب في الاستفسار له.

يجب تدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخال رقم البطاقة الهوية الوطنية في الحقل المخصص له.

يليه الضغط على زر وبذلك يظهر أمامك كافة المعلومات المرتبطة بطلب المتقدم للحصول على إسكان عسكري في الأردن.

شروط قرض الإسكان العسكري في الأردن 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قرض الإسكان العسكري وهي تتمثل فيما يلي: