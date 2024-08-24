رسميًا “التامينات الاجتماعية” تكشف عن تاريخ إيداع معاشات شهر سبتمبر 2024

كشفت التأمينات الاجتماعية عن تاريخ إيداع معاشات شهر سبتمبر القادم 2024، حتى يتمكن كل مستفيد من معرفة موعد الصرف والحصول على المعاش المستحق له، ونظرًا لتداول الكثير والعديد من الشائعات فقط يمكنك من خلال المقال التعرف على المواعيد الخاصة بالصرف وخطوات الاستعلام.

تاريخ إيداع معاشات شهر سبتمبر

كشفت وزارة التضامن عن موعد صرف المعاشات حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف المعاشات لشهر سبتمبر من يوم 1 سبتمبر وفقا لما صدر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة بخصوص موعد صرف المعاشات، كما نفت خبر زيادة المعاشات قائلة هذه الأخبار غير صحيحة.

أماكن صرف المعاشات

يوجد الكثير من الأماكن التي يتم صرف المعاش شهريا من خلالها وهي كما يلي:

منافذ البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات وهي كما يلي:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية واختار صاحب معاش،

اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

ثم قم بالاستعلام بالبيانات الشخصية الخاصة بصاحب المعاش.

ثم قم بتدوين الرقم القومي في الحقل المخصص لها.

اضغط على زر الاستعلام ويظهر لك نافذة تحتوي على البيانات الأساسية لصاحب المعاش الخاص بالمستعلم.

متى زيادة المعاشات الجديدة؟

وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 المادة رقم 35 يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في بداية شهر يوليو من كل عام أو مع بداية العام المالي الجديد.