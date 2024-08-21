اتفرج على السوبر الافريقي بأعلى جودة “تردد قناة اون تايم سبورت 2024” على نايل وعرب سات

تردد قناة اون تايم سبورت تعد من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من عشاق الكرة، فهي تقوم بعرض اهم المباريات بشكل حصرى وبجودة عالية للغاية، مع العلم أنها تعد من القنوات المجانية فلن تحتاج إلى دفع أي رسوم، بالإضافة أنها تقوم بعرض الكثير من البرامج منها برنامج ستاد مصر، وأيضاً برنامج أون تايم سبورت، ملعب الابطال، مع البرنامج المخصص لملعب اون تايم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

تردد قناة اون تايم سبورت

قناة أون لاين اسبورت واحده من افضل القنوات الفضائية التي تبث لكم قائمة فعلية بها كافة اخبار كرة القدم، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص المحبه للكرة، ولمعرفة تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية تابع الآتي:

أولاً: تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة أون تايم سبورت هي:11861.

أما عن معدل ترميز القناة هو :27500.

بينما معامل الاستقطاب هو : عمودي.

على عكس معدل تصويب الخطأ:⅚.

ثانياً: تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

سيكون تردد قناة أون تايم اسبورت على هذا القمر هو:12379.

بينما معامل الترميز للقناة :27500.

بالإضافة إلى أن اتجاه القناة سيكون معدل: افقي .

تصحيح الخطأ للقناة هو: ⅚.

خطوات ضبط قناة أون تايم سبورت 2024

للاستماع بمشاهدة رائعة وبجودة عالية للغاية يجب عليك تحميل قناة أون تايم سبورت على الجهاز التلفاز الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: