رسميًا “موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 الجدول الرسمي للطلاب”

تجوب منصات البحث الكثير من الاستفسارات حول موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاقها للمدارس الحكومية، وأيضاً الخاصة بالإضافة إلى مدارس المتفوقين فعلى كافة الطلاب أن يقوموا بدخول الدور الثاني، لكي يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة المناسبة لهم، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، على أن يكون بدايتها اليوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى 2024، ولمعرفة الجدول تابع الآتي:

في يوم 24 أغسطس سيكون اليوم الأول لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وسيتم الافتتاح بمادة اللغة العربية.

والمادة الثانية هي اللغة الأجنبية والتربية الوطنية يوم 25 اغسطس.

وفي يوم 26 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

امتحان الاحصاء والاقتصاد سيوافق يوم 27 اغسطس.

أما عن امتحان التاريخ و الفيزياء سيوافق يوم 28/8/2024.

وبالنسبة لامتحان الرياضيات البحتة يوم 29 اغسطس.

ويوم 31 أغسطس 2024 امتحان مادتي (الكيمياء والجغرافيا).

وستستمر الامتحان الدور الثاني حتى يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر سبتمبر.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أن موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2024، مع العلم أن الطلاب سوف يقومون بادائها في الموعد المحدد لها على أن يأخذ كل طالب درجة النجاح فقط، أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على طلب تأجيل الامتحانات بسبب ظروف مرضية أو قهرية سوف يحصلون على الدرجة النجاح كاملة.