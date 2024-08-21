قبل ما تبني حيطان بيتك اعرف الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد زيادة سعر الطن

يمكنك معرفة يمكنك أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث يهتم الكثير من المواطنين حالياً بمتابعة أسواق مواد البناء، خاصة في ظل موجة التقلبات التي شهدتها الأسعار، ما بين الارتفاع والانخفاض، والتي شملت حديد التسليح وخام البليت، مما أثر بدوره على باقي أسعار مواد البناء، وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادات الأخيرة، بحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21 أغسطس

يمكنك الإطلاع على أسعار الحديد والأسمنت اليوم، من خلال هذا المقال ولكن في هذه الفقرة سوف نرصد فقط سعر الحديد اليوم والفقرة المقبلة نرصد سعر طن الأسمنت اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

أولا وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 40,853 جنيهًا، بزيادة قدرها 1,087 جنيهًا مقارنة بأسعار الاثنين الماضي.

ثانياً أما حديد عز، فقد سجل نحو 42,436 جنيهًا، مرتفعًا بمقدار نحو 1,078 جنيهًا.

ثالثاً بينما بلغ سعر حديد السويس اليوم نحو 39,000 جنيه.

رابعاً ووصل سعر طن حديد المراكبي عند 41,000 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله حديد بشاي.

خامساً في حين سجل سعر حديد العشري نحو 37,500 جنيه، وسعر حديد الجيوشي سجل نحو 39,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء 21 أغسطس