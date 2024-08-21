رابط هـسًــة”.. شـنو الاستعلام عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2024

هنالك الكثير من عمليات البحث من قبل المواطن في جمهورية العراق في خلال الأيام الأخيرة، وخاصة السويعات الماضية عن التقديمات في قرعة الحج المجانية في العراق حيث أن الجميع يريد الان أن يتعرف على تفاصيل خطوات التعرف على الإجراءات الهامة حول التعرف على نتائج القرعة المنتظرة قريباً، ولنعرض معاً التفاصيل الكاملة حول إمكانية الإستعلام عن اسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق من خلال التقرير.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2024

أعلنت الحكومة العراقية في خلال التعقيبات الخاصة بها عن تفاصيل هامة حول خطوات تفصيلية للتعرف على أسماء المقبولين في قرعة الحج فور الإعلان عنها في عموم المحافظات العراقية، والتي تتمثل في:

أولاً على المواطن أن يتجه إلى موقع الهيئة العليا لوزارة الحج في العراق.

ثانياً الإتجاة إلى الصفحة وزر الخدمات.

ثالثاً القيام بالنقر علر زرار الحج.

البدء في إمكانية ملئ البيانات الكاملة بشكل صحيح ودقيق في الموقع للتعرف بعدها على القبول من عدمه وعلى المواطن تحري الدقة في إدخال بياناته لتكون بشكل صحيح، وعدم وجود أى أخطاء بها.

وفي النهاية عند ظهور نتائج المقبولين على المواطن أن يتجه بعد كل تلك الخطوات إلى زر البحث.

هنالك أيضاً بعد المستندات الهامة للتقديم في قرعة الحج قبل إعلانها بأيام وأبرزها أولاًأن يتم إرفاق6 صورة تحتوي على خلفية بيضاء وأن تكون حديثة التصوير، ثانياً إرفاق صورة البطاقة وجواز السفر وصورة منهم، وفي النهاية عمل فحص طبي كامل يفيد بعدم وجود أي أمراض معدية.