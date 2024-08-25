“هدايا أسطورية”.. أقوى وأجدد أكواد ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile وكيفية استرداد الهدايا عبر الموقع الرسمي

ما زالت عمليات البحث مستمرة للعثور على أجدد أكواد ببجي موبايل، والذي بمساعدتها يتم توفير تجربة جديدة ومختلفة مليئة بالمتعة والإثارة والتشويق، وذلك لأنه يتم توفير العناصر الفريدة والموارد اللازمة بواسطة الأكواد، ويتم تقديمها إلى اللاعب عبر مكافآت قيمة وذلك فور تفعيل الأكواد التي تم الحصول عليها، ومن بين المكافآت التي تتوفر بها هي أسلحة متطورة وفريدة تساعد اللاعب في تحقيق الانتصار بضربة واحدة.

أقوى أكواد لعبة ببجي موبايل الجديدة

عند البحث عن أجدد أكواد ببجي موبايل، عليك بمعرفة ميزة كل كود والتأكد من فعاليته، حيث هناك الكثير من الأكواد التي تضمن تقديم تجربة لعب ممتعة ومميزة إلى اللاعب، وهي كالآتي:

لتعزيز قوة الأسلحة التي تمتلكها حتى تبدأ بالقضاء على الأعداء خلال أقل وقت ممكن، ابدأ في تفعيل كود BB KRZBZBF9.

يمكن الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمعركة التي تخوضها، وذلك بعد تدوين كود PGHZDBTFZ95U.

الملابس الأسطورية هي حلم لدى جميع لاعبي ببجي، ويتم الحصول عليها بيسر وسهولة شديدة بعد تفعيل شفرة BBKTZEZET8.

يمكن أن تمتلك دراجة نارية تتميز بالسرعة الفائقة، وذلك بعد تدوين كود TQI ZBZ 76F.

خطوات استرداد الهدايا في ببجي موبايل 2024

تقدم أكواد الاسترداد إلى لاعبي ببجي هدايا كثيرة هم بحاجة إليها لتعزيز مستوى اللعب، ويمكن للاعب القيام باسترداد الهدايا من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

أولا يجب الحصول على كود الاسترداد، والذي يتم تقديمه من خلال المشاركة في الفعاليات والتحديات التي تقدمها اللعبة إلى المستخدمين.

بعد أن تحصل على رمز الاسترداد قم بالانتقال إلى مركز الاسترداد المتوفر في لعبة ببجي.

ابدأ في تعبئة كود الاسترداد.

ثم قم بتدوين رقم الأيدي أو رقم المعرف.

ثم ابدأ في تدوين رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك انقر على زر موافق، حتى يتم تأكيد عملية الاسترداد.

قم بالانتقال إلى البريد المتوفر داخل لعبة ببجي حتى تتحقق من وصول الهدايا.

كيفية تثبيت تحديث ببجي 3.3

أصدرت شركة ببجي موبايل التحديث الجديد برقم 3.3، ويمكن للمستخدمين تثبيته عبر متجر التطبيقات “App Store” لأجهزة iOS أو “Google Play” لأجهزة Android، ابحث عن اللعبة من خلال تدوين الاسم في مربع البحث، اضغط على “تحديث”، وافق على الشروط، وانتظر حتى يتم التثبيت، بعد اكتمال التحديث، افتح اللعبة للاستمتاع بالمزايا الجديدة.