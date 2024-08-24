لجميع الاستخدامات هيبهرك✔️.. هاتف سامسونج Galaxy A35 5G وحش الاندرويد وسعر مغري جدا

في عالم الهواتف الذكية تسعى الشركات الكبرى إلى تقديم أجهزة تجمع بين الأداء المتميز والتصميم الجذاب مع توفير قيمة جيدة مقابل السعر وهاتف سامسونج Galaxy A35 5G يأتي كخيار مثير يجمع بين هذه العوامل ويتميز هذا الهاتف بمزايا عديدة بما في ذلك دعم تقنية 5G الحديثة وتصميم أنيق يناسب جميع الأذواق حيث يقدم Galaxy A35 5G أداء قوي يفي بمتطلبات العمل والترفيه وفي هذا المقال سوف نوضح أبرز مواصفات ومميزات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G

تتميز مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G بما يلي:

شاشة بحجم 6.5 بوصة تقدم تجربة مشاهدة واضحة ومريحة.

دقة العرض Full HD+ تحسن وضوح التفاصيل في الصور والفيديوهات.

معالج ثماني النواة يضمن أداء سلسا وسرعة استجابة عالية.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت، تدعم تعدد المهام بشكل فعال.

سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت مع إمكانية التوسع عبر بطاقة microSD.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل حيث تلتقط صورا واضحة وعالية الجودة.

كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل توفر صور سيلفي واضحة ومشرقة.

بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام الممتد طوال اليوم.

نظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.1.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A35 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A35 5G بالعديد من المميزات المختلفة التي تتضح فيما يلي:

أداء قوي بفضل المعالج ثماني النواة يتيح تجربة استخدام سلسة وفعالة.

تصميم عصري وجذاب يضفي لمسة من الأناقة على الهاتف.

دعم لتقنية 5G يضمن سرعة اتصال متقدمة بشبكة الإنترنت.

شاشة كبيرة بدقة عالية توفر تجربة مشاهدة رائعة لمقاطع الفيديو والألعاب.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل تحسن تجربة التصوير في جميع ظروف الإضاءة.

كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل تقدم جودة ممتازة لصور السيلفي.

وأيضا بطارية الهاتف سعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام المكثف دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

وواجهة المستخدم One UI 5.1 والتي توفر مميزات مخصصة لتحسين تجربة الاستخدام.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A35 5G