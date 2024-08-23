حج مجانا 100%.. بالخطوات كيفية الحصول على حج مجاني في السعودية.. واهم الشروط المطلوبة

الحج هو أحد أركان الإسلام الأساسية ويعتبر فرصة ثمينة للمسلمين لأداء مناسك الحج وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة وفي السعودية توفر بعض الجهات برامج للحج المجاني مما يتيح للمسلمين فرصة أداء مناسك الحج دون تحمل أعباء مالية وهذه البرامج قد تكون مقدمة من الحكومة أو منظمات خيرية وشركات خاصة وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية الحصول على حج مجاني في السعودية بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول على هذه الفرصة مما يساعدك على الاستفادة من هذا العرض الثمين إذا كنت مؤهلاً.

طريقة الحصول على الحج المجاني

للحصول على حج مجاني في السعودية يمكن اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في برامج الحج المجاني من خلال موقع حملة الراجحي وادخال المعلومات اللازمة.

متابعة الأخبار والإعلانات الرسمية الخاصة بالحج المجاني على مواقع الوزارة ووسائل الإعلام.

تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحج والتي غالبا ما تكون متاحة على موقع وزارة الحج والعمرة.

الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات حيث تكون هناك أوقات محددة للتسجيل.

تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وصورة شخصية.

شروط الحصول على الحج المجاني

تختلف شروط الحصول على حج مجاني بناء على الجهة المنظمة، ولكن هناك شروط عامة تشمل ما يلي: