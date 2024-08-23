حج مجانا 100%.. بالخطوات كيفية الحصول على حج مجاني في السعودية.. واهم الشروط المطلوبة

الحج هو أحد أركان الإسلام الأساسية ويعتبر فرصة ثمينة للمسلمين لأداء مناسك الحج وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة وفي السعودية توفر بعض الجهات برامج للحج المجاني مما يتيح للمسلمين فرصة أداء مناسك الحج دون تحمل أعباء مالية وهذه البرامج قد تكون مقدمة من الحكومة أو منظمات خيرية وشركات خاصة وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية الحصول على حج مجاني في السعودية بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول على هذه الفرصة مما يساعدك على الاستفادة من هذا العرض الثمين إذا كنت مؤهلاً.
طريقة الحصول على الحج المجاني
للحصول على حج مجاني في السعودية يمكن اتباع الخطوات التالية:
- التسجيل في برامج الحج المجاني من خلال موقع حملة الراجحي وادخال المعلومات اللازمة.
- متابعة الأخبار والإعلانات الرسمية الخاصة بالحج المجاني على مواقع الوزارة ووسائل الإعلام.
- تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحج والتي غالبا ما تكون متاحة على موقع وزارة الحج والعمرة.
- الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات حيث تكون هناك أوقات محددة للتسجيل.
- تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وصورة شخصية.
شروط الحصول على الحج المجاني
تختلف شروط الحصول على حج مجاني بناء على الجهة المنظمة، ولكن هناك شروط عامة تشمل ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيما بصفة نظامية في المملكة.
- يجب أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل حسب معايير الجهة المنظمة.
- لابد أن يكون قد مضى وقت معين على أداء مناسك الحج حيث تكون الأولوية لأول مرة.
- يجب أن يكون في حالة صحية جيدة وفقا للتقارير الطبية التي قد تطلبها الجهات المعنية.
- تقديم مستندات تثبت الحاجة المالية مثل كشف حساب أو بيانات راتب.
- الالتزام بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المنظمة للحج المجاني.
- اجتياز الفحوصات الطبية والاختبارات التي قد تفرضها الجهات المنظمة.
- عدم تخطى راتب المتقدم الغير سعودي عن قيمة 3000 ريال سعودي.
- على المتقدم للمنحة ألا يزيد راتب المواطن السعودى عن 6000 ريال سعودي.ا
- لابد من الحصول على تصريح إقامة سارى المفعول للمتقدمين الغير سعوديين.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمه سعودى الجنسية.