الهاتف المنتظر 🔥 .. مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد .. والسعر!!

ايفون 16 برو ماكس، ينتظر العديد من الأشخاص بشغف إصدار هاتف iPhone 16 Pro Max في الأسواق، بسبب الشائعات التي تدور حول قدراته المتقدمة والميزات الرائعة التي يُقال عنها، من المتوقع أن يتميز هذا الجهاز بأداء عالي وسلس، مما يجمع بين السرعة والكفاءة في أداء المهام المختلفة، مما يجعله جذابًا لعشاق التكنولوجيا بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يحتوي هاتف iPhone 16 Pro Max على كاميرا ذات جودة تصوير رائعة، والتي توفر تجربة تصوير استثنائية سواء في الصور الثابتة أو الفيديوهات وبالنسبة لمساحة التخزين، يُعتقد أن الهاتف سيقدم سعة تخزينية كبيرة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم لتخزين كميات كبيرة من البيانات، سواء كانت ملفات وسائط متعددة أو تطبيقات ثقيلة.

مواصفات هاتف iphone 16 pro max الجديد

من المتوقع أن يحمل هاتف آيفون 16 برو ماكس العديد من التقنيات الحديثة، وسنقدم لكم بعض الميزات التي يحتوي عليها الهاتف في الجدول القادم:

شاشة الهاتف بحجم 6.7 بوصة ونوع LTPO OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز. يأتي الهاتف مع معالج A18 Pro سداسي النواة لأداء عالي، وطبقة Ceramic Shield للحماية من الخدوش.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية بدقات مختلفة وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية ليثيوم أيون بسعة 4422 مللي أمبير ويحتوي على مستشعرات للتسارع والتقارب والجيروسكوب والبوصلة والبارومتر. يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 18.

توقعات سعر هاتف ايفون 16 برو ماكس

من المتوقع أن يكون سعر هاتف آيفون 16 عند إطلاقه في السوق العالمية 799 دولار، بينما قد يصل سعر آيفون 16 بلس إلى 998 دولار.

قد تتراوح أسعار هاتف آيفون 16 برو بين 999 دولار و1199 دولار لشراء الهاتف آيفون 16 برو ماكس.

موعد طرح هاتف آيفون 16

أعلنت شركة “أبل” أن الهاتف الذكي iPhone 16 سيتم إطلاقه في 10 سبتمبر 2024، حيث سيتم الكشف عن سلسلة iPhone 16 ضمن الجيل الجديد من هواتف آبل.