أطفالك هيحبوها جدا.. تردد قناة تنة ورنة للأطفال على نايل سات وعرب سات وخطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال

قناة تنة ورنة من أبرز القنوات التي تستهدف الأطفال في العالم العربي وتقدم محتوى متنوع يشمل البرامج التعليمية والترفيهية التي تنمي مهارات الأطفال وتوفر لهم تجربة مشاهدة ممتعة، ومع التقدم التكنولوجي وتعدد خيارات الأقمار الصناعية أصبح من الضروري أن يكون لدى أولياء الأمور معرفة بأحدث ترددات القنوات، وكيفية ضبطها لضمان وصول الأطفال إلى المحتوى المفضل لديهم دون أي مشاكل.

تردد قناة تنة ورنة للأطفال على نايل سات وعرب سات

في عام 2024 تبث قناة تنة ورنة عبر قمر نايل سات وقمر عرب سات والتي يمكن استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة تنة ورنة على نايل سات 11257 عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات:

12149 أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

خطوات ضبط قناة تنة ورنة على جهاز الرسيفر