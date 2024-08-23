هتفاجئك لما تعرفها || مميزات التحديث الأخير ل APP واتساب الجـــديد 2024 ⭐⭐.. سابق صحابــك وتعرف عليها!!

تطبيق واتساب أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع حول العالم ويحرص فريق تطوير واتساب على إصدار تحديثات دورية تهدف إلى تحسين الأداء وإضافة مميزات جديدة تزيد من كفاءة وأمان التطبيق، وفي هذا المقال سنتناول الخطوات التفصيلية لتحديث تطبيق واتساب عبر منصتي جوجل بلاي وآب ستور.

خطوات تحديث الواتساب عبر جوجل بلاي او اب ستور

تتمثل خطوات تحديث الواتساب عبر جوجل بلاي أو اب ستور كالتالي:

افتح تطبيق بلاي ستور او اب ستور حسب نوع هاتفك الذكي.

يمكنك الوصول إلى التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية أو من قائمة التطبيقات.

بعد فتح التطبيق استخدم شريط البحث واكتب واتس آب.

عند دخولك إلى صفحة التطبيق اضغط على الزر الأخضر تحديث الموجود بجوار خيار إلغاء التثبيت.

إذا لم يظهر خيار التحديث فهذا يعني أن تطبيق واتس آب لديك محدث بالفعل إلى أحدث إصدار.

مميزات التحديث الأخير للواتساب في 2024