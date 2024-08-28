“تريند الفيسبوك لمدة اسبوع” جدل كبير سببه فيلم حياة الماعز.. اعــرف قصته

يتساءل الكثير عن فيلم حياة الماعز الذي ذاع صيته بين نطاق كبير من الأشخاص، حيث إنه يعد من أكثر الأفلام التي أثارت ضجة كبيرة بين جموع محبي مشاهدة الأفلام وكذلك ذاع صيته عبر مختلف محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ذاته، ومن هنا أراد الكثير من الأشخاص معرفة السبب وراء هذه الضجة التي أثارها الفيلم منذ أول انطلاقة له وهذا ما سوف نوضح تفاصيله لكم خلال هذه المقالة.

فيلم حياة الماعز

يتساءل الكثير من الأشخاص حول قصة فيلم حياة الماعز الذي ذاع صيته بين الكثير وفي الوقت ذاته أشاد الكثير بقصة فيلم حياة الماعز، حيث يعد هذا الفيلم ضمن الأفلام التي تحاكي الواقع حيث تدور قصة الفيلم حول شخص من الهند يعاني من قلة توفر الأموال داخل بلده، وكذلك لا يمكنه الحصول على وظيفة مرموقة داخل أركانها فيشعر بضيق الحال.

بالإضافة إلى أن هذا الشخص أول ما يفكر فيه هو ضرورة السفر إلى أحد الأماكن التي توفر وظائف لمختلف الجنسيات، ومن هنا قرر البطل وفكر في السفر إلى المملكة العربية السعودية باحثا عن فرصة عمل جديدة، تؤهله للحصول على حياة أكثر راحة واستقرارا.

سبب انتشار فيلم حياة الماعز

من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من محبي مشاهدة الأفلام ما السبب وراء انتشار فيلم حياة الماعز عبر مختلف المواقع البحثية، ومن خلال مشاهدة أحداث وجدنا أن البطل يسافر إلى السعودية بهدف الحصول على وظيفة مرموقة، ولكن يخيب أمله الكفيل حيث يأخذه إلى الصحراء ويعمل في مجال رعي الأغنام ويعيش ظروف شاقة.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر اللحظات المؤثرة بالفيلم أن البطل لا يمكنه التخلص من هذه الوظيفة القاسية لمدة 3 سنوات متتالية دون وجود أي دافع مادي، وكذلك اختفاء الدافع المعنوي في ظروف الصحراء القاحلة.