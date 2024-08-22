 سعر ومواصفات هاتف Realme 11 5G هاتف خيالى بمواصفات عصرية 

يعد هاتف Realme 11 5G خيارا مثاليا لعشاق الهواتف الذكية الذين يبحثون عن أداء قوي وتصميم عصري بسعر مناسب يجمع الهاتف بين شاشة كبيرة ومشرقة ومعالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل تتيح التقاط صور احترافية إلى جانب بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع لتوفير تجربة استخدام تدوم طويلا بفضل هذه المواصفات حيث يعد Realm 11 5G من أفضل الهواتف في فئته حيث يقدم توازنا رائعا بين السعر والأداء.

مواصفات هاتف Realme 11 5G

هاتف Realme 11 5G يأتي بمواصفات رائعة تناسب احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتجربة متميزة في فئة الهواتف المتوسطة فمن أهم مميزات الهاتف :

شاشة بحجم 6.72 بوصة من نوع IPS LCD بدقة +FHD 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة عرض سلسة ومريحة للعين.

معالج ثماني النواة MediaTek Dimensity 6100+ يدعم شبكات 5G ويوفر أداء قويا لتشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب.

الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة ثانوية 2 ميجابكسل للعمق مما يتيح صورا عالية الجودة مع تفاصيل دقيقة.

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية ممتازة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط ما يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة واستخدامه لفترات طويلة.

الذاكرة العشوائية RAM 8 جيجابايت.

التخزين الداخلي 128 جيجابايت مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

الهاتف يعمل بنظام Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0 مما يوفر تجربة استخدام سلسة وحديثة.

سعر هاتف Realme 11 5G

يتراوح سعر Realme 11 5G بين 250 إلى 300 دولار أمريكي ما يعادل تقريبا بين 900 إلى 1100 درهم إماراتي.