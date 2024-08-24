شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج وكيفية التسجيل في المبادرة 2024

برنامج سند محمد بن سلمان في السعودية من أهم البرامج المقدمة للمواطنين السعوديين والسعوديات في دولة السعودية لجميع المقبلين على الزواج والمطلقات وكبار السن وغير ذلك من المستفيدين ولكن متطابق عليهم الشروط والأحكام الواجبة للحصول عليها لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات اللازمة من أجل التسجيل في سند محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان

يجب توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على برنامج سند محمد بن سلمان في دولة السعودية لذلك إليكم جميع الشروط والضوابط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المقدم في المملكة العربية السعودية كما يلي:

للحصول على دعم برنامج سند محمد بن سلمان يجب عليهم تنفيذ الضمانات المطلوبة.

أن يكون سعودي الجنسية ومقيم في السعودية.

كما يجب أن لا يتجاوز مهر الزوجة قيمة 50 ألف ريال سعودي وقيمة دخل المتقدم لا تتجاوز 4 آلاف ريال سعودي شهريًا.

يجب أن يكون هذا أول طلب للحصول على دعم سند وأن يكون عمر الزوج بين 21 و40 سنة وعمر الزوجة بين 18 و40 سنة.

كما يجب اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة 60٪ وعدم استفادة المتقدم من أي برامج حكومية أخرى.

كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج

برنامج سند محمد بن سلمان في دولة السعودية من أهم البرامج المقدمة للمقبلين على الزواج وغير ذلك من المواطنين السعوديين والسعوديات في الدولة لذلك سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان من أجل الحصول على الدعم الذي يصل إلى 20 ألف ريال سعودي فيما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

يمكن التسجيل في سند محمد بن سلمان عن طريق زيارة الموقع الرسمي للبرنامج وهو موقع سند محمد بن سلمان في دولة السعودية.

كما يمكن اختيار أيقونة سند للزواج.

تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.

إرسال الطلب.

سوف يتم الرد بالموافقة في حالة توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة.

كم مبلغ دعم سند محمد بن سلمان

وضح برنامج سند محمد بن سلمان في دولة السعودية بأن الدعم المخصص للمقبلين على الزواج أو المطلقات أو الأرامل أو غير ذلك يصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتقديم ولكن لابد من توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على دعم سند محمد بن سلمان في دولة السعودية.