“العراقيين مبسوطين”.. توجيه من رئيس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي في محافظات العراق بمناسبة زيارة الأربعين 2024

تزايد البحث من قبل العديد من المواطنين في العراق عن معرفة الأماكن التي تشملها إجازة الزيارة الأربعينية، حيث أعلنت بعض محافظات العراق عن تعطيل الدوام الرسمي في دولة العراق، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى الزيارة الأربعينية وهي زيارة خاصة بالإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وهي تعد من المناسبات الهامة التي يحتفل بها المسلمين الشيعة في مختلف محافظات العراق، من خلال السطور القادمة نقدم لكم المحافظات التي أعلنت حتى الآن تعطيل الدوام الرسمي في العراق.

تعطيل الدوام الرسمي في هذه المحافظات العراقية

يحصل المواطنين في كافة المحافظات العراقية على إجازة رسمية وتعطيل من الدوام الرسمي كل عام بمناسبة الزيارة الأربيعينة وهي ذكرى مقتل سيدنا الحسين رضى الله عنه ومقتل أصحابه وأهل بيته، لذا قام عدد من المحافظات العراقية بالإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي، والمحافظات هي كما يلي:

محافظة كربلاء أعلنت رسمياً عن تعطيل الدوام من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري في جميع المؤسسات الحكومية عدا الأمن والصحة.

كذلك محافظة البصرة وهي آخر محافظات العراق التي أعلنت عن تعطيل الدوام من يوم الأربعاء حتى يوم الأحد.

محافظة بابل في العراق أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس حتى يوم الإثنين الموافق 26 اغسطس.

كذلك محافظة النجف الأشرف أعلنت عن تعطيل الدوام من يوم الأربعاء 18 من شهر أغسطس حتى يوم الإثنين 26 أغسطس.

مناسبة الزيارة الأربعينية في العراق

يوجد في العراق 3000000 مليوم مسلم يمثل المسلمين على المذهب الشيعي حوالي 19.800.000 بنسبة تتجاوز ال 65% من إجمالي السكان المسلمين في العراق، لذا تعتبر الزيارة الأربعينية من أشهر وأهم المناسبات الدينية عند المسلمين الشيعة في العراق وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين رضى الله عنه وجميع أصحابه وأهل بيته، يحتفل المسلمون الشيعة بمناسبة هذه الذكرى كل عام.

العطلات الرسمية في العراق 2024

في السياق نفسه أعلنت الجهات المسؤولة في العراق عن جدول العطلات الرسمية في دولة العراق خلال العام 2024 منذ بداية العام، وانقضى العديد من العطلات الرسمية وإليكم جدول العطلات الرسمية في العراق في 2024، والتي تتمثل فيما يلى: