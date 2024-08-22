مصاري جيالـك 💰💸 .. تاريخ صرف الحقيبة المدرسية 1446 + قيمة الدعم من وزارة الموارد البشرية

تاريخ صرف الحقيبة المدرسية يعد من أهم الأمور التي يتم السؤال عنها من خلال السطور التالية لهذا التقرير، حيث يعد دعم الحقيبة المدرسية من أهم أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لجميع الطلاب المستفيدين من دعم الضمان المطور في المملكة، حيث تهدف الحكومة إلى توفير فرص تعليم متساوية لجميع أبناء الشعب القادمين وغير القادمين وذلك من خلال تقديم برامج دعم مختلفة.

تاريخ صرف الحقيبة المدرسية

يعد الحديث عن تاريخ صرف الحقيبة المدرسية من أهم الأمور في الوقت الحالي وخاصة مع بدء العام الدراسي في المملكة العربية السعودية، وإليكم أهم تفاصيل ذلك الخبر من خلال السطور التالية:

من المقرر أن يتم صرف الحقيبة المدرسية لأبناء المستفيدين من دعم الضمان المطور وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.حيث من المقرر أن يتم صرف الحقيبة مع بداية كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة.

حيث يتم منح الحقيبة إلى كل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وحتى 18 عام.

مقدار الحقيبة المدرسية

أما مقدار الحقيبة المدرسية من خلال حديثنا عن تاريخ صرف الحقيبة المدرسية، فإن مقدارها يختلف للاسرة الواحدة باختلاف عدد الطلاب الموجودين في المراحل الدراسية المختلفة والذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الحقيبة، حيث تبلغ قيمة الحقيبة المدرسية على النحو التالي:

أما عن قيمة الدعم التي تقدمها في الحقيبة المدرسية بالنسبة للطالب الواحد فهو 84 ريال سعودي.

وفي حالة كانت الأسرة لديها ثلاثة من الأبناء تنطبق عليهم الشروط يتم منحهم حقيبة بقيمة 240 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى الأسرة التي يوجد بها أربعة أبناء فإن قيمة دعم الحقيبة المدرسية تكون بقيمة 320 ريال سعودي.

ويتم صرف هذه الحقيبة في جميع فصول السنة الدراسية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي الحقيبة

شروط صرف الحقيبة المدرسية لعام 1446هـ التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تشمل عدة متطلبات لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة، هذه الشروط تتضمن:

يجب أن يكون المستفيد من المواطنين السعوديين.

أن يتراوح عمر الأطفال المستفيدين بين 6 و18 عامًا.

يجب أن يكون الأطفال مسجلين في نظام نور التعليمي.

أن تكون الأسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

أن تكون الأسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور. يجب أن يكون الطالب مسجلاً في مدرسة سعودية بنظام الحضور اليومي.

هذا الدعم يُصرف بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة، ويتم إيداعه في حسابات أولياء الأمور المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي. قيمة الدعم تختلف حسب عدد الطلاب في الأسرة، حيث يحصل كل طالب على مبلغ محدد من الدعم لتغطية تكاليف المستلزمات المدرسية.