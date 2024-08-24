حدد كليتك.. رابط تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 وإعلان الوزارة الحد الأدنى للشعبة العلمي والأدبي

تفتح المرحلة الثانية للتنسيق الأبواب أمام الطلاب للتسجيل في الكليات حسب الدرجات المتاحة، خلال فترة محددة، يُشجع الطلاب على استغلال الفرصة لاختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وأحلامهم الأكاديمية، تابعوا الموقع بشكل دوري للحصول على أية تحديثات أو معلومات جديدة بخصوص المرحلة الثانية من التنسيق.

رابط تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لعام 2024. يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال رابط موقع تنسيق المرحلة الثانية 2024 الذي يُعد البوابة الرسمية لتنسيق الجامعات الحكومية، من خلال هذا الرابط، يمكن للطلاب الوصول إلى كافة المعلومات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل وتحديد رغباتهم وذلك بالدخول على رابط موقع تنسيق المرحلة الثانية، واتباع التالي:

الدخول إلى الموقع: ابدأ بزيارة الرابط المرفق أعلاه. تسجيل البيانات الشخصية: أدخل بياناتك بدقة وفقًا لما هو مطلوب. اختيار الرغبات: قم بملء الاستمارة باختيار الكليات المرغوبة، مع مراعاة ترتيب الأولويات. تأكيد التسجيل: تأكد من مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الثانية في تنسيق الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، جاءت الحدود الدنيا لكل شعبة كالتالي:

الشعبة الحد الأدنى نسبة النجاح عدد الطلاب العلوم 265 درجة فأكثر 64.63% 286088 الأدبية 230 درجة فأكثر 56.09% 66969

قدمت وزارة التعليم العالي إرشادات حول مواعيد تقديم الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2024، حيث تُعتبر هذه الخطوة هامة لتنظيم عملية التسجيل وضمان انسيابية الإجراءات.

نصائح مكتب التنسيق للطلاب في تسجيل الرغبات

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد عن عدد من النصائح الهامة للطلاب الذين يسجلون رغباتهم للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، والتي تشمل على التالي:

يجب عليك تسجيل رغباتك في أقرب وقت ممكن، حيث أن الوقت المتبقي حتى انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق ينتهي يوم السبت 24 أغسطس. بإمكانك تسجيل رغباتك من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة في كل الجامعات الحكومية، التي تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا. يمكنك أيضًا إدخال رغباتك من خلال جهازك الشخصي على مدار الساعة. ينصح بالاطلاع على الدليل الإرشادي المقدم من مكتب التنسيق، حيث يحتوي على خطوات تسجيل الرغبات والإرشادات الضرورية لذلك. ينصح بالتأكد من إدخال معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيل الرغبات، لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على قبوله في الكلية المستهدفة.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول في كليات الجامعات لعام 2024. وها هي أبرز المعلومات:

الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 390 هندسة بترول وتعدين السويس 390 طب دمياط 389 طب الزقازيق 389 طب الإسكندرية 388 طب سوهاج 388 طب فاقوس 388 طب طنطا 387 طب القاهرة 387 طب كفر الشيخ 386.5 طب بور سعيد 385.5 … …

المجموعة الأدبية:

الكلية الحد الأدنى ألسن كفر الشيخ 366.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 358.5 ألسن عين شمس 358.5 إعلام القاهرة 354.5 … …

تعد هذه الكليات من بين الأكثر تنافسية، حيث يسعى الطلاب للحصول على الدرجات المطلوبة للالتحاق بها، يأمل جميع الطلاب المتقدمين أن تسهم هذه المعلومات في اتخاذ قراراتهم بشأن اختيارات الكلية المناسبة لمستقبلهم الأكاديمي.