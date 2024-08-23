“وزارة العمل العراقية” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لدى منصة مظلتي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق لم تعلن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك يبحث العديد من المتقدمين على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن ولكن قد تأخرت النتيجة النهائية ولكن وفرت الوزارة منصة مظلتي الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة من قبل الوزارة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وفرت خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية من أجل استخدامها في حالة ظهور أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في الدولة لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

بعد تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

يمكن النقر على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك فتح نموذج الطلب وتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

ثم بعد ذلك عليك النقر على زر الاستعلام بعد تحديد المحافظة والوجبة السابعة إذا كانت متاحة.

بعد ذلك قم بتنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

في الفترة الحالية هناك مجموعة من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات والشروط اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

يفضل توفير الهوية الوطنية السعودية.

كذلك يجب توفير دخل شهري لا يتجاوز الحد المسموح بيه لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب أيضًا أن يكون الرجال الذين يتقدموا لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من 18 عام فما فوق حتى 60 عام.

بالإضافة إلى ذلك يفضل أن تكون النساء في دولة العراق في جميع المحافظات من عمر 15 عام فما فوق حتى 55 عام فقط لا غير.

توفير عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المستندات والأوراق المطلوبة للدعم