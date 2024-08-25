بخصم 800 ريال سعودي.. عرض خاص من مكتبة جرير على هاتف Xiaomi 14 Ultra المعروف بقوة كاميراته وهدايا بقيمة 2.697 ريال

في عالم الهواتف الذكية الذي يتغير تسعى كل شركة لإبهار المستخدمين بابتكارات جديدة وتقنيات متقدمة، ومن بين هذه الشركات تبرز شاومي كواحدة من الشركات الرائدة التي لا تتوقف عن دفع حدود الممكن، وفي أحدث إصداراتها كشفت شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 14 ألترا الذي يعد بمثابة تحفة فنية تجمع بين الأداء القوي والتصميم الراقي، ويأتي ليكمل سلسلة من النجاحات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة حيث استطاعت أن تجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب، مما جعلها وجهة مفضلة للكثيرين.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

سواء كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي أو تبحث عن هاتف قوي يلبي احتياجاتك اليومية بكفاءة عالية، فإن شاومي 14 ألترا يعدك بتجربة استثنائية لا مثيل لها، نوضح لكم المميزات والخصائص التي تجعل من هذا الهاتف خيارا مميزا في سوق الهواتف الذكية المتنافسة، والمواصفات كالتالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن 161.4×75.3×9.2 ملم – 224.4 أو 229.5 جرام الشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.73 إنش – دقة 1440×3200 بكسل – كثافة 522 بكسل لكل إنش – دعم دولبي فيجن و HDR10+ – معدل تحديث 120Hz – حماية Xiaomi Longjing Glass – سطوع 3000 شمعة الذاكرة (الإصدار الأول) 256 جيجا بايت UFS 4.0 – 12 جيجا بايت RAM LPDDR5X الذاكرة (الإصدار الثاني) 512 جيجا بايت UFS 4.0 – 16 جيجا بايت RAM LPDDR5X الذاكرة (الإصدار الثالث) 1 تيرا بايت UFS 4.0 – 16 جيجا بايت RAM LPDDR5X الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الخلفية الكاميرا الأولى: 50 ميجا بكسل – فتحة عدسة متغيرة F/1.6-F/4.0 – مثبت بصري OIS – مستشعر Sony LYT-900 (1 بوصة، الجيل الثاني)

الكاميرا الثانية: 50 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/1.8 – زوم قريب 3.2X – مثبت بصري OIS – مستشعر Sony IMX858

الكاميرا الثالثة: 50 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.5 – زوم بعيد 5X حقيقي، يصل إلى 120X ديجتال

الكاميرا الرابعة: 50 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/1.8 – تصوير واسع – سنسور TOD 3D – فلاش LED مزدوج البطارية 5000 مللي أمبير – شحن سريع 90 واط – شحن لاسلكي 80 واط – شحن لاسلكي عكسي 10 واط نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة شاومي HyperOS الألوان المتاحة أسود، أزرق، أبيض، رمادي

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra