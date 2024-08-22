ميزة هتكسر الدنيا.. ميزة جديدة في الواتساب طال انتظارها من قبل ملايين المستخدمين تعرف عليها

في عالم التكنولوجيا سريع التغير، يواصل تطبيق واتساب أحد أبرز وأشهر تطبيقات المراسلة الفورية على مستوى العالم تقديم تحديثات مبتكرة وميزة جديدة في الواتساب تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الخصوصية في إطار هذا التوجه، تم الإعلان مؤخرا عن مجموعة من الميزات التي تعكس التزامه بالابتكار وتلبية احتياجات مستخدميه المتنوعة.

ميزة جديدة في الواتساب

في إطار سعيه المستمر لتعزيز خصوصية المستخدمين، يقدم ميزة جديدة في الواتساب تتعلق بإخفاء رؤية اسم المستخدم من الملف الشخصي و هذه الميزة تمكن المستخدمين الذين يختارون استخدام اسم المستخدم بدلا من رقم الهاتف وإليكم أهم المعلومات كالتالي:

من تحقيق مستوى أعلى من الحماية لبياناتهم الشخصية يجب على هؤلاء المستخدمين أن يكونوا على دراية بأن جهات الاتصال الموجودة بالفعل في قائمة أصدقائهم ستظل قادرة على رؤية رقم هاتفهم.

لن يتمكن المستخدمون الجدد من الاطلاع على اسم المستخدم إلا عبر قسم الملف الشخصي.

لإضافة طبقة إضافية من الأمان، يقدم خيارا متقدما تحت مسمى اسم المستخدم مع رقم التعريف الشخصي.

عند تفعيل هذا الخيار، لا يمكن لأي شخص الاتصال بك عبر واتساب إلا إذا كان يمتلك كلا من اسم المستخدم الخاص بك ورقم التعريف الشخصي المكون من أربعة أرقام.

هذه الميزة تعزز من حماية خصوصيتك بشكل كبير إذ يعني ذلك أنه حتى إذا كان لدى شخص ما رقم هاتفك، لن يتمكن من الوصول إلى حسابك دون معرفة رقم التعريف الشخصي الصحيح.

هذا النظام يمثل حلا مثاليا لمن يرغبون في تعزيز أمان حساباتهم وحماية محادثاتهم من المتطفلين.

تثبيت تطبيق واتساب

لتثبيت تطبيق واتساب على جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية بناءا على نظام التشغيل الذي تستخدمه وللاطلاع على ميزة جديدة في الوتساب، سواء كان Android أو iOS كالآتي:

أجهزة Android

ابحث عن رمز متجر Google Play على شاشة البداية أو في قائمة التطبيقات، ثم اضغط عليه لفتح المتجر.

في شريط البحث في أعلى المتجر، اكتب واتساب أو WhatsApp ثم اضغط على أيقونة البحث.

ستظهر لك قائمة بالتطبيقات المتعلقة اختر التطبيق الرسمي الذي يحمل اسم WhatsApp Messenger والذي يظهر من تطوير WhatsApp LLC.

اضغط على زر تثبيت لبدء تنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك.

انتظر حتى يكتمل التطبيق وتثبيته، ستظهر لك رسالة تفيد بإتمام التثبيت.

اضغط على فتح لبدء استخدام واتساب. اتبع التعليمات على الشاشة لإعداد حسابك، بما في ذلك إدخال رقم هاتفك وتأكيده.

أجهزة iOS (iPhone)