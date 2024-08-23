هاتف الشباب والجيل الجديد.. تعرف على مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra وسعره الرسمي الآن

تتسابق الشركات الكبرى لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين وتبرز سامسونج دائما كأحد اللاعبين الكبار الذين يضعون معايير جديدة للتكنولوجيا والإبداع، ومع إطلاقها لهاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra يبدو أن سامسونج قد تجاوزت نفسها مرة أخرى مقدمة جهازا يجمع بين التصميم المذهل والتكنولوجيا المتقدمة والأداء الفائق، ويعد الهاتف من بين أقوى الإصدارات التي أطلقتها سامسونج على الإطلاق، حيث جاء ليلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبا سواء كانوا عشاق التصوير أو محبي الألعاب أو حتى أولئك الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين القوة والتصميم الأنيق تم تصميم هذا الهاتف ليكون تحفة تقنية بدءا من الشاشة التي تعد من بين أفضل الشاشات التي يمكن أن تجدها على أي هاتف ذكي.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra

يتميز الهاتف بالكاميرات الرائدة التي تتيح لك التقاط صور وفيديوهات بجودة لا مثيل لها وصولا إلى الأداء الخارق بفضل المعالج القوي وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة، واليكم مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra:

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن 165.1×75.6×8.9 ملم – 228 جرام الشاشة Dynamic AMOLED 2X – حجم 6.8 بوصة – دقة 1440×3200 بكسل – كثافة 516 بكسل لكل إنش – نسبة عرض 20:9 – معدل تحديث 120Hz – دعم HDR10+ – نسبة تباين 3M:1 – سطوع 1500 شمعة – حماية Corning Gorilla Glass Victus الكاميرا الأمامية 40 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية الكاميرا الأولى (أساسية): 108 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/1.8 – دعم المثبت البصري OIS

الكاميرا الثانية (تصوير واسع): 12 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.2

الكاميرا الثالثة (زوم قريب): 10 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.4 – دعم المثبت البصري OIS – زوم حقيقي حتى 3X

الكاميرا الرابعة (زوم بعيد): 10 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/4.9 – دعم المثبت البصري OIS – زوم حقيقي حتى 10X وزوم ديجتال حتى 100X – ليزر أوتوفوكس البطارية 5000 مللي أمبير – شحن سريع 25 واط – شحن لاسلكي 15 واط – شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط نظام التشغيل أندرويد 11 – واجهة سامسونج One UI 3.1 الألوان المتاحة أسود، فضي

سعر الهاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra

سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام: 22000 جنيه مصري.