موعد الدخول المدرسي 2024 بالمغرب ولائحة العطل الرسمية للمدارس

كشفت وزارة التربية الوطنية المغربية عن موعد الدخول المدرسي 2024 بالمغرب، حيث أوضحت خلال بيان رسمي كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد وكيفية سير التقويم الدراسي خلال العام، كما كشفت عن قائمة العطلات الرسمية على مدار العام، جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس، إذ تحرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب وإعلامهم بكيفية سير العملية التعليمية، لذلك نوضح لكم خلال الفقرات التالية كافة التفاصيل التي كشفت عنها وزارة التربية مؤخرًا.

موعد الدخول المدرسي 2024 بالمغرب

أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية خلال صفحتها الرسمية أنه من المقرر عودة الطلاب إلى المدارس للعام الدراسي الجديد في يوم السبت الموافق التاسع من شهر سبتمبر المقبل، في حين يعود أعضاء هيئة التدريس إلى المدارس في الثالث من سبتمبر، كما من المقرر عودة الطلاب غير النظاميين بمختلف الأقسام في نهاية شهر سبتمبر، بعد مرور 21 يومًا من بدء دراسة الطلاب النظاميين.

الإجازات الرسمية في المغرب

تم تحديد العطلات الرسمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تشمل مناسبات دينية ووطنية، حيث جاءت العطلات الرسمية على النحو التالي: