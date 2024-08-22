استعلم عن شقة العمر… رابـــط اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر aadl.com.dz “جهز حالــك للمرحلة الثانية”

يريد عدد كبير من الذين قاموا بالتقديم في الوحدات السكنية المقدمة من وزارة العمران واعمار المدن لمساعدة المواطنين الجزائريين من الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من التقديم في المرحلة الأولى، ومن ثم تم البدء في دراسة الطلبات المقدمة ومدى توافقها مع الشروط المطلوبة، وسنقوم بعرض التفاصيل الخاصة بهذا الدعم السكني خلال السطور القادمة فتابعونا.

سكنات عدل 3

برنامج سكنات عدل 3 هو برنامج دعم سكني قامت بتقديمه وزارة العمران واعمار المدن من أحل مساعدة مواطنيها للحصول على وحدات سكنية من أجل التسهيل والتيسير عليهم، ولكن يحب توافر عدة شروط للحصول على هذه الوحدات، ومن أبرز هذه الشروط ما يلى:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوحدات السكنية غير منتفعين من دعم اجتماعي آخر.

كما يجب أن يتناسب قيمة دخل المتقدم مع قيمة الدخل المطلوب.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم على أراضي الجزائر إقامة دائمة.

يشترط ألا يمتلك المتقدم أو زوجته قطعة أرض تصلح للبناء أو السكن.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

بعد أن تقوم وزارة العمران واعمار المدن من الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها والتأكد من توافقها مع الشروط المطلوبة التي قامت بالاعلان عنها أثناء التقديم، فستقوم بالاعلان عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 عن طريق الرابط الخاص بوكالة عدل مع اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وكالة عدل.

ثم قم بتسجيل الدخول على سكنات عدل 3.

أدخل كلمة المرور.

قم بتسجيل بيانات المتقدم كاملة بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلام عن اسماء المقبولين.

ستظهر أمامك قائمة بالاسماء التي تم قبولها في حين الإعلان عنها.

موعد التقديم في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

من المتوقع أن يكون الموعد المحدد للتقديم على سكنات عدل 3 في شهر سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من أنه لم تحدد الوزارة بعد موعدا رسميا محددا لاستقبال طلبات التسجيل للمرحلة الثانية، ألا أنه يتوقع أن يشهد برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الثانية إقبالا كبيرا من المتقدمين، فيجب على جميع المتقدمين تجهيز أوراقهم ومستنداتهم التي تثبت أحقيتهم لهذا الدعم من الآن إلى أن يتم فتح باب التسجيل رسميا.

مستندات سكنات عدل 3