بسعر مش موجود دلوقتي.. أرخص هاتف جديد من Oppo وسعره ومواصفاته تعرف عليها من هنا

في عالم الهواتف الذكية الذي يشهد تطورا سريعا وتنافسا شديدا، تبرز شركة أوبو كواحدة من الشركات الرائدة التي أحدثت ثورة في سوق الهواتف المحمولة منذ تأسيسها في عام 2004، نجحت في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية مبتكرة وذات جودة عالية بفضل تركيزها المستمر على التقنية المتقدمة وتصميم المنتجات المميز وإصدار هاتف Oppo A3 5G التي تعكس روح الابتكار والتفرد، مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم متفوقة.

مواصفات هاتف Oppo A3 5G

سنعرض لكم مواصفات هاتف Oppo A3 5G كالتالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد 162.7×74.3×7.5 مم الوزن 177 جرام أو 182 جرام الخامات الخارجية بلاستيك بالكامل، يتوفر إصدار بظهر من الجلد مقاومة الماء والغبار بشهادة IP69 دعم شريحتي اتصال 5G، ولا يدعم تركيب كارت ميموري الشاشة AMOLED، قياس 6.7 بوصة، دقة 1080×2412 بيكسل، FHD+، كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة، سطوع يصل إلى 950 شمعة، معدل تحديث 120 هيرتز المعالج ميدياتك Dimensity 7050 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.6 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي Mali G68 واجهة المستخدم ColorOS 14 مبنية على نظام تشغيل Android 14 مساحة التخزين والرامات 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام، الرامات من نوع LPDDR4x، والذاكرة UFS 3.1 كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps كاميرا خلفية مزدوجة: الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، مُخصصة للعزل، تدعم فلاش LED وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني سماعات الهاتف Mono منفذ السماعات لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي خاصية NFC لا يدعم مستشعر التقارب يدعم مستشعر التقارب الحقيقي بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة فتح الهاتف بالتعرف على الوجه مدعوم البطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات والشحن العكسي، يتم الشحن عبر USB Type C الألوان الأزرق، البنفسجي، والنعناعي

سعر هاتف Oppo A3 5G

تم تحديد أسعار هاتف OPPO A3 Pro الجديد في السوق الصيني بناءا على النسخ المختلفة التي يتوفر بها يكون كالآتي: