ما حقيقة زيادة رواتب الموظفين المتقاعدين في العراق

يبحث عن حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق والتي تم تداولها في الآونة الأخيرة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تم تقديم سلم رواتب جديد للرواتب إلى البرلمان العراقي للموافقة عليه، وأن هذا السلم يشتمل على زيادة بعض الوظائف التي لم تنالها الزيادة منذ أكثر من 14 عام، وزعم البعض أن هذه الزيادة قد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 200% وهو ما نوضحه من خلال التقرير التالي.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق

يود معرفة حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق عدد كبير من المواطنين في الشارع العراقي وذلك بعد أن تناقلت الكثير من الأخبار التي تؤكد هذه الزيادة وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال السطور التالية:

تناقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه من المقرر أن يتم زيادة رواتب بعض الوظائف بنسبة تصل إلى 200%.

كما أكد هؤلاء الرواتب بأن الزيادة من المتوقع أن تشمل الدرجات الأخيرة والتي تبدأ من الثامنة حتى العاشرة.

كما أنه من المقرر أن تختلف هذه الزيادة باختلاف الدرجة الوظيفية.

كما تم التنويه أيضا على أنه من المتوقع أن يتم زيادة رواتب الدرجة السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى بنسبة 150%.

ولكن يجب العلم أنه لم يتم اصدار اي قرار أو بيان رسمي بهذه الزيادة حتى الآن من قبل وزارة المالية العراقية أو الحكومة العراقية.

ولذلك فإنه يجب التنويه على أن هذه الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ربما تكون غير صحيحة وأنه يجب انتظار بيان الحكومة الرسمي لتأكيد هذه الأخبار في حالة صحتها.

كيفية حساب قيمة زيادة الراتب الجديد

بعد أن عرفنا حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق نوضح لكم كيفية حساب قيمة الزيادة الجديدة في خالى اقراراها ولكن يجب التأكد من نسبة الزيادة قبل عمل هذه الحسبة والتي تتمثل خطواتها في التالي: