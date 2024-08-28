بطريقة سهله خالص|..فتح واتساب بدون رقم هاتف وتفعيل كل المميزات الجديدة في أحدث نسخة رسمية

فتح واتساب بدون رقم هاتف حيث ان تطبيق الواتس اب يتطلب وجود رقم لكي يتم تفعيله، ولكن يمكنك اختيار العديد من الطرق لتتمكن من فتح تطبيق الواتساب بدون الحاجة إلى رقم الهاتف، مع ضرورة الحرص على الالتزام بضوابط الخصوصية، إلى جانب عدم استخدام هذه الطرق لأهداف غير مشروعة، وسوف نوفر لكم اليوم طريقة لفتح تطبيق الواتساب بدون رقم هاتف، فتابعوا معنا.

فتح واتساب بدون رقم هاتف

عند الرغبة في الدخول على تطبيق الواتساب لابد من وجود رقم هاتف لدى المستخدم، ولكن يوجد بعض الطرق التي تساعدك في الدخول على الواتس اب بدون استخدام رقم هاتف كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى تطبيق الواتساب.

عند طلب إدخال رقم الهاتف، يمكنك إدخال رقم الهاتف الأرضي المسبوق برمز الدولة.

ثم اختر الاتصال على الهاتف بديلا للخيار إرسال رسالة.

سيتم الاتصال على رقم هاتفك الأرضي.

من خلال المكالمة يمكنك أخذ الرمز الذي سيتم المتابعة به.

استخدام واتس آب بدون شريحة

كما يمكنك استخدام تطبيق الواتساب بدون استخدام شريحة، عبر الرقم المؤقت أو الافتراضي، وذلك من خلال التالي: