طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول الوجبات الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في كافة محافظات العراق، حيث إن البرنامج يعمل على دعم العديد من المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم دعم مادي ملائم في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مع مراعاة بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على إعلان أخر وجبات من البرنامج، بحيث يتمكن كافة المستفيدين من الإطلاع على أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين أم لا، وعليه سنكشف لكم أبرز الخطوات التي يمكنك معرفتها لاستخراج أسماء المشمولين في العراق.

كيف أحصل على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، اتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

مع تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

ليتم الانتقال مباشرة إلى برامج المنصة.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المستفيد.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية وأسماء المشمولين.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، اتباع الأتي:-

يجب وأن يكون الشخص الراغب في التقديم عراقي الجنسية، ومقيم بشكل دائم في دولة العراق.

كما يجب وأن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 60 عامًا وقت التقديم.

بالإضافة إلى وجوب استحقاقه للحصول على الدعم.

مع الإلتزام بكافة الأحكام المفروضة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

متى يتم صدور الوجبة الجديدة من الرعاية في العراق

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، لم يتم تحديد موعد محدد لصدورها، إلا أن التوقعات تُشير على نشر كشوفات الوجبة السابعة في غضون الفترة القليلة المقبلة، وفي إطار أن يتعرف عليها جميع المواطنين داخل محافظات العراق.