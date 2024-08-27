أجمد أكواد حساسية لببجي موبايل 3.3 هتخليك تلعب زي مشاهير الاستريمرز

أكواد حساسية لببجي موبايل حيث تمكنت اللعبة من تحقيق الشهرة العالمية بالرغم من مرور السنولت الطويلة على ظهورها في عالم الألعاب القتالية، وبرجع ذلك بفضل التحديثات المستمرة عليها والاضافات المتعددة التي تعلن عنها الشركة والتي تتضمن أكواد حساسية ببجي حيث يتم التحكم في اللعبة من خلالها، وسوف نوضح لكم طريقة استخدام هذه الأكواد، مع خطوات تحميل تحديث لعبة ببجي.

أكواد حساسية لببجي موبايل

يتألف كود الحساسية في لعبة ببجي من عدة أرقام، وفي حال إدراج الكود في مكانه المخصص له يتم الحصول على المميزات منه ومن أفضل أكواد حساسية ببجي هو 7118-9384-2441-1171-707، ويمكنك استخدامه والاستفادة منه بالطريقة التالية:

ابدأ أولا بتسجيل الدخول في لعبة ببجي.

ومن ثم افتح صفحة الإعدادات، من خلال النقر على الزر من الأسفل.

ثم اختر مفاتيح التحكم، وبالتالي اضغط فوق مربع المخطط.

سوف تجد مربع فارغ، قم بوضع كود الحساسية الذي تريده بداخله.

بعد ذلك انقر فوق مربع البحث.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بإغلاق اللعبة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى للاستمتاع بمميزات الكود.

خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل 3.2

لكي يتمكن المستخدم من تحديث لعبة ببجي وتحميل التحديثات الجديدة التي يتم إضافتها على اللعبة، يتم ذلك باتباع بعض الخطوات الضرورية والتي تتضمن ما يلي: