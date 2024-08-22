“اسمك فيهم؟؟”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر رابط منصة مظلتي الالكترونية

الالاف من المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي تشغل بالهم خاصة وأنهم من محدودي أو متوسطي الدخل، حيث قامت وزارة العمل العراقية بإطلاق برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الاسر الاولى بالرعاية والفئات الاكثر احتياجا خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ويمكنك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وتحميلها على الجهاز عبر منصة مظلتي فور الاعلان عنها، حيث من المقرر أن يستفيد من تلك الوجبة أكثر من 200 ألف مواطن من كافة محافظات العراق، ويعتبر هذا البرنامج من أهم المبادرات الحكومية التي تقدم الدعم للمواطنين من أجل تحسين مستوى معيشتهم، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي منصة مظلتي.

قم بالضغط على الخدمات الالكترونية.

قم باختيار برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد الوجبةالمراد الاستعلام عنها.

اختر اسم المحافظة التي تقيم بها.

ادخل رقم الهوية الوطنية بشكل كامل.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك قائمة باسماء المستحقين للدعم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

والآن مع شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي يجب أن تنطبق عليك:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في احدى محافظات العراق بشكل دائم.

أن يكون المتقدم من الفئات الاولى بالرعاية:”المطلقات، الايتام، الارامل،….”.

أن يكون المتقدم ليس لديه دخل شهري ثابت.

أن لا يقل عدد افراد الاسرة عن اربعة اشخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً للرجال.

ألا يقل عمر المتقدمات عن 15 عاماً ولا يقل عن 55 عاماً.

حتى الآن غير محدد موعد الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، ولكن من المقرر الاعلان عن اسماء المستفيدين من برنامج الدعم قريبا بعد أن تنتهي اعمال الفحص والفرز لكافة الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية.

من المقرر الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا بعد الانتهاء من اعمال الفحص، حيث سيتم اعداد كشوف بأسماء المستفيدين استعدادا لصرف الدعم لهم عبر المنافذ المختصة بذلك، حيث تسعى الحكومة لتوفير حياة كريمة لأبنائها ومد يد العون لهم.