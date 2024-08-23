حـــدث الانـ تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024 بعد اخر تحديث لها.. فرح العيال وضحكهم ليل ونهار

لا غنى في أي منزل عن قنوات الأطفال لذلك فإن البحث عن تردد قنوات الاطفال الجديدة من أكثر عمليات البحث تداولا على الإنترنت، وذلك لأن جميع الأطفال الصغار يحبون مشاهدة هذه القنوات ويتعلقون بها كما أن هذه القنوات تساعد الكثير من الأمهات على إنجاز أعمالهم المنزلية بينما يلهوا الأطفال أمام هذه القنوات، وإليكم أهم الترددات الخاصة ببعض القنوات التي تقدم محتوى مختلف للأطفال من خلال هذا التقرير.

تردد قنوات الاطفال الجديدة

يعد الوقوف على تردد قنوات الاطفال الجديدة حيث لا يخلو أي منزل من قنوات الأطفال التي يحبها الأطفال ويستمعون إلى فقراتها وبرامجها الكرتونية المحببة، وإليكم أهم الترددات الخاصة بالقنوات وذلك من خلال التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو طيور الجنة.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11310.

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة هو أفقي.

أما معدل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة هو 27500.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو نايل سات

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11470.

أما عن معدل الاستقطاب فهو عمودي.

وبالنسبة إلى معدل الترميز فهو: 27500.

تردد قنوات أخرى

إليكم بعض تردد قنوات الاطفال الجديدة الأخرى والتي يعد من أبرزها ما يلي:

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو سبيس تون.

القمر الصناعي هو نايل سات

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 11277.

أما الاستقطاب الخاص باتجاه القناة هو: عمودي.

وبالنسبة إلى معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو كراميش.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو : 11390.

أما معدل الترميز فهو 27500.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

إليك تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد لمشاهدة قناة كرتون نتورك بالعربية، وهي قناة مخصصة للأطفال تعرض مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية.