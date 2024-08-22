لولو في ورطة.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 وكيفية ضبطها ثبتها الآن وخلي الاولاد يفرحوا و يتسلوا

تردد قناة وناسة الجديد 2024، أن البحث عن قناة وناسة يزداد بشكل يومي وذلك حرصا من أولياء الأمور على تنزيل وتحديث القناة بشكل مستمر لابنائهم وأطفالهم حيث تلقي القناة انتباه الأطفال بشكل خاص وذلك بسبب محتواها الجيد من الأغاني والأناشيد للأطفال التي يتعلمون من خلالها العديد من المهارات وتحرص إدارة القناة على تحديث القناة وترددها بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة حيث أنه أهم ما يلفت انتباه الأطفال إليها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

لقد ذاع صيت قناة وناسة في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة وخصوصا بعد شخصية لولو تلك الشخصية التي أثارت انتباه وقلوب الأطفال الصغار حيث يتعلمون من خلالها الكثير من السلوكيات الصحيحة تؤثر عليهم بشكل إيجابي ويأتي تردد قناة وناسة الجديد على النحو التالي:

تردد القناة: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي العرب سات

يأتي تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

تردد القناة:11270

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مزايا قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة استطاعت أن تحقق نجاحا وذلك بفضل مزاياها العديدة التي جعلت منها القناة مميزة عن غيرها من القنوات التي تقدم محتوى مشابه ومن مميزات القناة ما يلي:

القناة مفتوحة وغير مشفرة وتعمل بجودة صوت وصورة عالية.

القناة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

تقدم القناة العديد من الأناشيد والأغاني التعليمية التي يتعلم من خلالها الأطفال الحروف والأرقام.

يقضي الأطفال وقت مليء بالمرح والمتعه مع القناة.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة 2024

أن تردد قناة وناسة 2024 يمكن القيام بضبطه على جهاز الاستقبال وذلك عبر مجموعة من الخطوات وهي تأتي على النحو التالي:

اولا يتم الضغط على قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر.

من ثم يتم الضغط على إدخال تردد قناة جديد.

النقر على التثبيت اليدوي.

ثم يتم تحديد القمر الصناعي بإدخال التردد الخاص بالقناة.

تحديد معامل تصحيح الخطا ومعدل الترميز والاستقطاب.

الضغط بعد ذلك على بحث.

يتم حفظ البيانات الجديدة يمكنهم مشاهدتها في أي وقت.

أغاني قناة وناسة

تميز قناة وناسة بمجموعة من الأغاني والأناشيدالتي تحتوي علي محتوي هادف، فهي من الأغاني المميزة التي تلفت انتباه الأطفال إليها وتجذبهم لها وتأتي مجموعة أغاني قناة وناسة على النحو التالي: