المصرية للاتصالات توضح موعد تطبيق خدمة مكالمات الواي فاي الجديدة+حقيقة تعميم الخدمة على كل الشركات ومزايا هذه الخدمة الجديدة

خدمة مكالمات الواي فاي حيث يستخدم العديد من الأشخاص في مصر الإنترنت المنزلي من خلال الواي فاي والذي يوفر لهم إنترنت سريع وبتكلفة أقل، وقد عزمت شركات الاتصالات على إضافة خدمة المكالمات من خلال الواي فاي، للتسهيل على العملاء والاستفادة من مميزات هذه الخدمة، وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل حول هذا الموضوع، وأهم الفوائد والمميزات من المكالمات عبر الواي فاي.

خدمة مكالمات الواي فاي

تعد خاصية مكالمات الواي فاي متاحة على معظم الهواتف المحمولة، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق شركات الاتصالات، حيث يمكن إجراء المكالمات من خلال شبكة الواي فاي ولم تحتاج إلى الاتصال من خلال شبكات المحمول المختلفة، لكي يستفيد العملاء من الإنترنت الأرضي في إجراء المكالمات، كما أن الهدف من هذه الخدمة هو تقوية الإشارة في المنازل إلى جانب الحد من ضعف تغطية الشبكات في الأماكن المزدحمة أو المباني المرتفعة، وسوف يتم إتاحة الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية وفق نظام محاسبة كل مشترك.

مزايا مكالمات الواي فاي

يمكنك من خلال الواي فاي الإتصال بالأشخاص أو إرسال الرسائل من أي مكان، وخاصة لو كنت تعاني من ضعف الشبكة لديك، ومن أهم الفوائد والمميزات لمكالمات الواي فاي نذكرها لكم فيما يلي: