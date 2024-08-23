نقـل حـ1 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني Salah al-Din al-Ayyubi 2 عـــبر قناة trt التركية في هذا الموعد المتوقع.. تشويـق لا مثيل له

مسلسل صلاح الدين الأيوبي يعد من المسلسلات التاريخية المشهورة في الوطن العربي والتي نالت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، المسلسل يحظى بنسبة متابعة وشهرة واسعة وخاصة لأن عرضه تزامن مع الأحداث القاسية التي تحدث في فلسطين مما جعل جميع المسلمين يلتفون حول شاشته يتمنون عودة القائد البطل الشجاع الذي استطاع تحرير بيت المقدس من يد المعتدين.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التي استطاعت أن تحقق نسب عالية مشاهدة لا مثيل لها حول العالم، حيث أن المسلسل يجسد قصة أبطال من تاريخ المسلمين استطاعوا هزيمة الأعداء واستعادة الأرض وعودة بيت المقدس وهو من الأماكن المقدسة لدى المسلمين إلى قبضة المسلمين مرة أخرى.

المسلسل استطاع جذب عقول وقلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم ويشارك في هذا العمل عدد من الممثلين الاتراك والباكستانيين وهم ( أوغور جونيس، وأيكين تركمان، وديلين دوجر، ومحمد،و علي نور أوغلو، ومراد هان، و توفانا توركاى، وسيدا يلدز).

القنوات الناقلة للمسلسل

يحرص على نقل وبث حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي عدد كبير من القنوات ومن أهمهم قنوات trt التركية وقناة الفجر الجزائرية، وتتمثل معلومات التردد الخاص بالقنوات في التالي:

تردد قناة trt التركية

اسم القناة trt التركية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بقناة trt التركية على القمر الصناعي نايل سات هو 11257.

أما بالنسبة إلى الاستقطاب فهو أفقي.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

اسم القناة هو الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة على القمر الصناعي 12645.

معدل الترميز 27500.

استقطاب اتجاه القناة أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة ATV التركية

قناة ATV التركية هي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية في تركيا، وتعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التركية الشهيرة، من بين أشهر المسلسلات التي تعرضها القناة “قيامة عثمان” و”زهرة الثالوث” وغيرهما.

قمر تركسات (Türksat):التردد: 12053

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تفاصيل مهمة

يروي المسلسل قصة حياة صلاح الدين الأيوبي، بداية من نشأته وتدريبه العسكري، وصولًا إلى توليه قيادة الجيوش الإسلامية. يركز المسلسل على جهوده في توحيد المسلمين تحت راية واحدة، ودوره البارز في محاربة الصليبيين واستعادة القدس بعد معركة حطين الشهيرة.