اول حلقــة من مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني تقلب الموازين عبر قناة الفجر الجزائرية في هذا التوقيت

يتطلع إلى معرفة موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني عدد كبير من المشاهدين وذلك بعد انتهاء الجزء الأول من المسلسل على الكثير من الأحداث الكثيرة التي جعلت نفس المشاهد تطوق لمعرفة أحداث الجزء الثاني، حيث يجسد المسلسل قصة بطل عظيم من أبطال المسلمين وهو القائد محمد الفاتح والذي قام بفتح القسطنطينية، إليكم أهم المعلومات التي تتعلق بعرض الجزء الثاني من المسلسل والقنوات الناقلة له وذلك في التقرير التالي.

مسلسل محمد الفاتح

يود معرفة موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل محمد الفاتح عدد غير قليل من المشاهدين وذلك بسبب النجاح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل وإليكم آخر الأخبار الخاصة بهذا الأمر وذلك من خلال التالي:

أفادت بعض الأخبار من مصادر موثوقة من فريق عمل المسلسل والقائمين عليه أنه تم البدء بالفعل في تصوير حلقات الجزء الثاني من المسلسل.

كما أكدت هذه المصادر على أنه من المقرر أن يتم عرض حلقات الجزء الثاني في شهر سبتمبر أو أكتوبر على أقصى تقدير لهذا العام.

وجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن موعد عرض المسلسل من شركة الإنتاج أو القنوات الناقلة له.

من المتوقع أن يتم عرض المسلسل على نفس القنوات التي كان يتم عرض حلقات الجزء الأول منه.

القنوات الناقلة للمسلسل

مما لاشك فيه أن هناك الكثير من القنوات التي تقوم بنقل مسلسل محمد الفاتح ومن أشهر هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية، وإليكم أهم المعلومات الخاصة بتردد القناة وذلك على النحو التالي:

اسم القناة هو الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي هو نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو 12130

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة هو عمودي

وبالنسبة إلى معامل التصحيح فهو: 4/3.

وأما معدل الترميز فهو: 27500.

تردد قناة تي ار تي

إليك تردد قناة TRT على الأقمار الصناعية الشهيرة:

قمر نايل سات (Nilesat): التردد: 11257 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6

قمر تركسات (Türksat): التردد: 11042 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 8400 معامل التصحيح: 5/6



يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات لمتابعة قناة TRT.

تفاصيل المسلسل

مسلسل “محمد الفاتح” هو مسلسل تركي تاريخي يتناول قصة السلطان العثماني محمد الثاني، المعروف بـ”محمد الفاتح”، الذي اشتهر بفتح القسطنطينية عام 1453 وإنهاء الإمبراطورية البيزنطية، المسلسل يركز على حياة محمد الفاتح وإنجازاته العسكرية والسياسية.

العنوان الأصلي: Mehmed Bir Cihan Fatihi (محمد: فاتح العالم)

النوع: تاريخي، درامي

اللغة: التركية

العرض الأول: 20 مارس 2018

عدد الحلقات: 6 حلقات

بطولة: كنان إميرزالي أوغلو في دور محمد الفاتح

القناة العارضة: قناة Kanal D