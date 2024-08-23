شيك بالمليــون.. الاشتراك في مسابقة الحلم dream 💸💰 مع مصطفي الاغا من قنوات MBC

يتساءل الكثيرون عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث تعتبر هذه المسابقة احد اهم واشهر المسابقات في الوطن العربي وقد حققت طموحات وأحلام عدد كبير من المشاركين بها لأنها تعد بمثابة الفرصة الذهبية لتحقيق جميع التطلعات والأحلام الخاصة بالمشاركين حيث ان هناك الكثير من الجوائز الجائزة الكبرى فيها تصل إلى مبلغ مليون دولار أمريكي

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

قد أوضحت الجهات المنظمه للمسابقه الحلم اهم الخطوات الواجب اتباعها ويتم الاشتراك في المسابقة وقد تمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

التسجيل اولا على الموقع الالكتروني الخاص بمسابقة الحلم من خلال الانترنت او عن طريق تنزيل تطبيق المسابقة عبر المتجر الالكتروني الخاص بهاتفك.

إنشاء بعد ذلك حساب على الموقع وكتابة رقم الهاتف وايضا البريد الالكتروني في الأماكن المخصصة لذلك.

سوف يتم ارسال رساله على رقم الهاتف للتحقق يرجى كانت كتابتها في الخانة الخاصة بذلك.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد بصوره دقيقه.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد بصوره دقيقه. تحديد بعد ذلك الطريقة الملائمة في عملية الاشتراك.

الموافقة بعد ذلك على جميع الأحكام والشروط.

النقر بعد ذلك على زر المتابعة والاجابه على الاسئله المطروحه بصوره يوميه.

ادخال الإجابات بدقة

ضرورة التحقق من وصول الرسالة التأكيديه في عملية الاشتراك بمسابقه الحلم.

الشروط اللازمة للاشتراك 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم يجب توافر عدد من الشروط وهي كالتالي:

ضرورة التسجيل في المسابقة من خلال التطبيق أو عن طريق ارسال الرسالة على رقم بلد المشترك.

وجود بريد إلكتروني مفعل للشخص المشترك في المسابقة الالتزام بجميع القوانين الخاصه

بالمسابقه سواء دوليا او محليا تقديم جميع الاوراق اللازمة في حالة الفوز

وجود حساب في البنك ليتم استلام الجائزه عليه.

ارقام مسابقة الحلم

سابقة “الحلم” هي واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي، تُنظم على قناة MBC وتمنح المشاركين فرصة للفوز بجوائز نقدية كبيرة، للمشاركة في المسابقة، يمكن للمشاهدين إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة.

إليك بعض الأرقام الخاصة بالدول المشاركة:

السعودية (STC): 858888

الإمارات (Etisalat): 6070

مصر (Vodafone): 95458

الكويت (Zain): 4242

الأردن (Zain): 98858

المغرب: 9669

مسابقة الحلم هي مسابقة تقدمها قناة MBC وهي واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي، تعتمد المسابقة على إرسال رسائل نصية (SMS) من قبل المشاركين، حيث يمكنهم الفوز بجوائز مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات.